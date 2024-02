Americanas tem prejuízo de R$ 4,6 bi entre janeiro e setembro de 2023

A estratégia, de acordo coma a companhia, prioriza as operações de maior rentabilidade e a redução de queima de caixa operacional. Com isso, essa categoria representou 65% do total das vendas comparado com 51% em 2022.

Dívidas

No encerramento do terceiro trimestre de 2023, as dívidas líquidas somaram 33,4 bilhões de reais, um aumento de 10,6% na comparação com setembro de 2022. A dívida bruta somou 38 bilhões de reais. Os dados de endividamento eram muito esperados pelo mercado para entender a situação da empresa após o escândalo. Segundo a empresa, o endividamento tem tendência de “relevante redução” com a execução do Plano de Recuperação Judicial, afirma a Americanas. No pedido de RJ, a empresa reportou dívidas na casa dos 42,5 bilhões de reais.

O caixa da empresa, que chegou quase a zerar logo depois da descoberta do rombo, encerrou setembro em 4,9 bilhões de reais, baixa de 49,5% em 12 meses. “Hoje já podemos dizer que superamos a fase mais crítica pela qual a Americanas passou”, afirma o comando da Americanas no balanço.