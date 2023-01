Americanas derruba fundo de renda fixa do Nubank e clientes se revoltam

O fundo de renda fixa do Nubank “Nu Reserve Imediata”, indicado na opção do Nubank para “Reserva de Emergência” e apresentado como de “baixo risco e alta liquidez”, teve rentabilidade negativa nos últimos 30 dias devido à queda acima de 57% nos papeis da Americanas no último mês. Indicado para “investidores que não querem correr muitos riscos e com uma expectativa de retorno melhor que o da poupança”, o fundo rendeu na média 37% do CDI nos últimos 30 dias de acordo com informações do aplicativo do Nubank.

Antes do rombo de 20 bilhões de reais no balanço da Americanas que derrubou os papeis da varejista e desencadeou a renúncia do CEO e do CFO da companhia, o fundo que possui mais de 1,2 milhão de cotistas, patrimônio de cerca de 2,6 bilhões de reais e investimento mínimo de 1 real entregava uma rentabilidade de aproximadamente 109% do CDI. De acordo com dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cerca de 1% do patrimônio do fundo era alocado em debêntures da Americanas.

O retorno negativo desencadeou reclamações e alertas dos usuários nas redes sociais.

Eu me baseei nisso pra entrar nesse fundo. Cotas de renda fixa, dando rentabilidade negativa???? pic.twitter.com/dEPsVBTF7X — Dê_@lves🇧🇷🇧🇼🧉🚩🐾♀️♍ (@Denise_falves) January 15, 2023

Como assim a @nubank tá com rentabilidade negativa bicho????? — manoel gomes fan account (@cartuchodevideo) January 13, 2023