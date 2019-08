Ambev abre inscrição para programa de trainee com salário de R$ 6.700

A cervejaria Ambev abriu nesta segunda-feira, 5, as inscrições para o seu programa de trainee que selecionará pessoal para compor o time da empresa a partir do ano que vem. A companhia está com oportunidades nas áreas de negócios, fornecimento e tecnologia para trabalhar na cidade de São Paulo. O salário inicial é de 6.700 reais e os interessados podem se inscrever até o dia 1° de setembro.

De acordo com a empresa, não existe um número de vagas pré-definidos. “Não temos quantidade de vagas. A quantidade de aprovados sai pelo o que vamos encontrando no processo”, afirma o diretor de gente e gestão da Ambev, Renato Biava.

As vagas são divididas em três áreas: tecnologia e inovação; fornecimento, ligada às funções da área produtiva; e negócios, como comercial, vendas e marketing. Segundo a companhia, não há restrição à área de formação acadêmica, ou seja, formados em todos os cursos são aceitos para participar da seleção. Além disso, candidatos de todo o Brasil podem participar. Entre os requisitos técnicos, é necessário que a formação seja concluída entre dezembro de 2017 e 2019, além de conhecimentos em inglês.

O processo de seleção contém três fases. Primeiro, é preciso fazer um teste online de lógica e inglês. Depois, existe um painel de negócios online, em que os candidatos têm de resolver desafios. Em seguida, o processo se repete, mas dessa vez presencialmente, com os candidatos sendo reunidos em diferentes locais do país. E, por fim, ocorre uma entrevista com toda a diretoria da companhia. Os escolhidos entram como funcionários efetivos, começando em janeiro de 2020.

De acordo com Biava, os escolhidos serão os líderes da transformação pela qual a companhia está passando. “Hoje, nosso líder de inovação vem do trainee, e nosso diretor que administra todo o time de inovação também. Historicamente, formamos pessoas no trainee.”