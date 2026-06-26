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Amazon lança marca própria Amazon Basics no Brasil de olho na expansão do varejo

Empresa estreia a linha no país com centenas de produtos e aposta no avanço das marcas próprias entre os consumidores brasileiros

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 15h41 | Atualizado em 26 jun 2026, 16h04
Amazon
Sede da Amazon em Munique, na Alemanha - 20/10/2025 (Matthias Balk/picture alliance via/Getty Images)
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A Amazon anunciou o lançamento da Amazon Basics no Brasil, trazendo ao país sua marca própria global de produtos para o dia a dia. A estreia acontece às vésperas do Prime Day 2026 e faz parte da estratégia da companhia para ampliar sua presença no varejo nacional, oferecendo itens com preços competitivos, entrega rápida e foco em categorias de alta demanda.

O catálogo inicial reúne centenas de produtos em segmentos como organização para casa, escritório, acessórios para computador, ferramentas e itens para pets. Os produtos serão armazenados em centros logísticos no Brasil, permitindo entregas no mesmo dia ou no dia seguinte para clientes Prime em diversas regiões do país.

O lançamento acompanha o crescimento do mercado de marcas próprias no Brasil. Segundo levantamento da NielsenIQ (NIQ) para a Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização (ABMAPRO), 69% dos brasileiros consideram esses produtos uma alternativa de excelente custo-benefício. Em 2025, as marcas próprias alcançaram 34% de penetração nos lares brasileiros e registraram crescimento anual de 9,2%.

Apesar do avanço, a participação das marcas próprias no faturamento do varejo brasileiro ainda varia entre 8% e 15%, percentual inferior ao observado em países europeus, onde essa fatia supera 40%. Para a Amazon, esse cenário representa espaço para ampliar sua atuação com uma marca já consolidada em mercados internacionais. “Na Amazon, estamos constantemente ouvindo o que nossos consumidores desejam — e Amazon Basics é reflexo direto dessa escuta. Trazer essa marca ao Brasil significa oferecer uma experiência de compra completa, de ponta a ponta: validamos a qualidade, curamos a seleção e garantimos a velocidade da entrega. Nosso compromisso é continuar trazendo conveniência que se conecte com a realidade e as necessidades do consumidor local. O cliente busca, a gente entrega”, afirma Juliana Sztrajtman, presidente da Amazon Brasil.

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A empresa informou que os clientes Prime terão acesso a benefícios como frete rápido e gratuito para os produtos da linha, além de cupons de desconto de até 15% em itens selecionados. A chegada da Amazon Basics também acompanha a expansão da operação da companhia no país. Em 2025, a Amazon investiu 19 bilhões de reais no Brasil e ampliou sua infraestrutura logística para mais de 300 centros de distribuição espalhados pelos 26 estados e o Distrito Federal. Segundo a empresa, a nova marca faz parte da estratégia de fortalecer o portfólio local e oferecer mais opções de compra para os consumidores brasileiros.

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