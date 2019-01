Amazon e Americanas procuram estagiários; veja tendências para 2019

O começo de ano costuma ser uma boa época para quem procura uma vaga de estágio. Levantamento de VEJA mapeou 200 vagas abertas em grandes empresas em diversas áreas de atuação. Especialistas dizem que a tendência de 2019 é de uma abertura maior de vagas para a área de tecnologia. No lado oposto, comunicação e marketing devem sofrer queda de ofertas.

Segundo Rafael Pinheiro, gerente da Companhia de Estágios, apesar de muitas vagas, a concorrência costuma ser menor nos primeiros meses do ano. “É um período de férias, em que os estudantes se preocupam em renovar as energias. Muitos deixam para procurar estágio depois”. Portanto, o foco, de acordo ele, deve ser agora. “Tem que aproveitar agora o mês de janeiro. Muitas vagas abertas de grandes empresas, mas menos concorrência.”

Muitos estudantes pretendem começar o ano com um estágio novo. É que dezembro costuma ser um mês em que os contratos acabam e parte dos estagiários se formam. Assim, as vagas se abrem para reposição em empresas por todo o país.

Tendências para 2019

A junção entre profissionais cada vez mais qualificados e uma expectativa de retomada da economia pelas empresas deixam o cenário bastante positivo para o setor de estágio em 2019. ” O potencial dos estagiários vem crescendo tanto em termos de perfil comportamental quanto em qualidades técnicas”, relata Pinheiro.

Para ele, a principal tendência é o setor de tecnologia. “A área de TI (tecnologia da informação) vai ter um aumento de vagas em relação ao ano anterior. As empresas têm fechado mais projetos e assim demandam a contratação de novos estagiários.”

Outras áreas que prometem um crescimento no número de oportunidades para os estudantes são a financeira, principalmente em bancos internacionais; farmacêutica; biotecnologia; e engenharia civil. O setor automotivo também é visto com bons olhos. “Esse ano as empresas mudaram um pouco a estratégia de seus produtos e haverá um aumento muito grande da linha automotiva”, explica ele.

Por outro lado, a área jurídica deve se estabilizar, visto que muitas vagas, como análise de contratos, começam a ser substituídas pela tecnologia, através de algoritmos e novos sistemas.

Os setores de comunicação e marketing também devem ser afetados negativamente, visto que muitas empresas estão terceirizando esses serviços. “Minha recomendação é que o estudante procure oportunidades em agências de publicidade, por exemplo, para conseguir experiência.”

Vagas disponíveis

Confira algumas das principais oportunidades de estágio abertas no momento:

Amazon

São 20 vagas para atuar em São Paulo, Barueri e Campinas nos setores de administração, comunicação, engenharias, ciências da computação, direito e áreas correlatas. As inscrições podem ser feitas até 30 de janeiro. O salário é de 1.900,00 reais, somado aos benefícios.

Lojas Americanas

A empresa abriu 150 vagas em seu programa de estágio. Podem se candidatar estudantes dos cursos de administração, ciências contábeis, economia, engenharias, marketing entre outros. Há oportunidades disponíveis para os estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do Distrito Federal. As inscrições encerram-se no dia 10 de fevereiro. O salário não foi informado.

CBA Votorantim

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), pertencente ao portfólio de negócios da Votorantim S.A, está com vagas abertas para o seu Programa de Estágio 2019. São 26 vagas nas cidades de Alumínio e Sorocaba, em São Paulo, e Caxias do Sul (RS). Há oportunidades para estudantes de diversas áreas como administração, relações públicas, engenharias, entre outros. As inscrições vão até 28 de janeiro. O salário não foi informado

B2W Digital

A companhia, dona de marcas como Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato, está com vagas abertas para estágio no Rio de Janeiro e em São Paulo. As oportunidades são para estudantes das áreas de engenharia da computação, informática e outras graduações similares. As inscrições vão até 20 de janeiro. O salário não foi informado.

AkzoNobel

A Akzonobel, multinacional holandesa, fabricante das Tintas Coral lançou seu Programa de Estágios com 5 vagas para os estados de São Paulo e Pernambuco. As inscrições vão até o dia 20 de janeiro. Os salários vão de 1.680,00 a 1.806,00 reais, somado aos benefícios.