Aliança de inteligência do Ocidente alerta para avanço de ataques cibernéticos com IA

As principais agências de cibersegurança da aliança Five Eyes, formada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, fizeram um alerta incomum nesta segunda-feira (22) sobre o avanço da inteligência artificial no campo da segurança digital.

Segundo o grupo, adversários dos países ocidentais poderão, em questão de meses, desenvolver ataques cibernéticos capazes de desafiar as atuais defesas de governos, empresas e infraestruturas críticas.

A avaliação reflete uma preocupação crescente com a velocidade da evolução dos modelos mais avançados de IA, que vêm ampliando tanto a capacidade de proteção quanto o potencial ofensivo de atores estatais e criminosos.

Corrida tecnológica reduz vantagem do Ocidente

O comunicado reconhece que os países ocidentais ainda mantêm vantagem tecnológica graças à liderança de empresas americanas no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial e à incorporação dessas ferramentas em operações militares, de inteligência e de defesa digital.

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As agências alertam, porém, que essa diferença pode diminuir rapidamente à medida que rivais como China, Rússia e Coreia do Norte ampliam investimentos em tecnologias semelhantes.

Segundo os responsáveis pela segurança cibernética dos cinco países, a transformação promovida pelos chamados modelos de fronteira será profunda o suficiente para alterar as regras do jogo tanto para defensores quanto para atacantes.

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Casos recentes mostram mudança no perfil das ameaças

O alerta ocorre em um momento em que especialistas já observam o uso prático de inteligência artificial em operações ofensivas.

Em maio, pesquisadores do Google informaram ter interrompido uma campanha que utilizava uma vulnerabilidade inédita descoberta com auxílio de IA.

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Segundo a empresa, trata-se do primeiro caso conhecido em que criminosos empregaram inteligência artificial para identificar e desenvolver um chamado “ataque de dia zero”, explorando uma falha desconhecida pelos desenvolvedores do sistema.

A ofensiva teria potencial para atingir um grande número de alvos simultaneamente antes de ser bloqueada.

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Relatórios da companhia apontam ainda que grupos ligados à Rússia, China e Coreia do Norte vêm utilizando modelos de linguagem para automatizar tarefas de espionagem, produção de malware e descoberta de vulnerabilidades.

Governos restringem acesso a modelos mais avançados

As preocupações com o uso ofensivo da tecnologia também vêm influenciando decisões políticas.

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Na semana passada, o governo dos Estados Unidos determinou restrições ao acesso de cidadãos estrangeiros a alguns dos modelos mais sofisticados da startup Anthropic, alegando riscos para a segurança nacional.

A medida reflete o temor de que sistemas capazes de analisar grandes volumes de código e identificar vulnerabilidades possam ser utilizados para acelerar ataques cibernéticos.

Ao mesmo tempo, especialistas observam que há pouca transparência sobre o estágio de desenvolvimento dos modelos criados em países rivais, o que dificulta estimar a real dimensão da corrida tecnológica em curso.

Especialistas veem nova etapa da disputa digital

Embora o comunicado do Five Eyes tenha sido direcionado principalmente ao setor privado, analistas observam que a mensagem revela uma mudança de percepção dentro das próprias agências de segurança.

A inteligência artificial deixou de ser tratada como uma ameaça futura para se tornar um elemento presente nas operações cibernéticas.

O Google, por exemplo, afirma que a disputa entre atacantes e defensores já entrou em uma fase de “corrida armamentista” baseada em IA, na qual ambos os lados utilizam sistemas automatizados para identificar falhas, reagir a incidentes e desenvolver novas ferramentas.

Nesse cenário, especialistas avaliam que empresas e governos precisarão investir simultaneamente em proteção tradicional e em soluções baseadas em inteligência artificial para evitar que a vantagem conquistada pelos atacantes se amplie nos próximos anos.