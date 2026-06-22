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Aliança de inteligência do Ocidente alerta para avanço de ataques cibernéticos com IA

Ferramentas de inteligência artificial podem ampliar capacidade de hackers e reduzir vantagem tecnológica de países ocidentais

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 16h00 | Atualizado em 22 jun 2026, 16h03
Ataques cibernéticos: casos cresceram 11% neste ano
Ataques cibernéticos: casos cresceram 11% neste ano (Seksan Mongkhonkhamsao/MOMENT/Getty Images)
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Aliança de inteligência do Ocidente alerta para avanço de ataques cibernéticos com IA Priorize VEJA no Google

As principais agências de cibersegurança da aliança Five Eyes, formada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, fizeram um alerta incomum nesta segunda-feira (22) sobre o avanço da inteligência artificial no campo da segurança digital.

Segundo o grupo, adversários dos países ocidentais poderão, em questão de meses, desenvolver ataques cibernéticos capazes de desafiar as atuais defesas de governos, empresas e infraestruturas críticas.

A avaliação reflete uma preocupação crescente com a velocidade da evolução dos modelos mais avançados de IA, que vêm ampliando tanto a capacidade de proteção quanto o potencial ofensivo de atores estatais e criminosos.

Corrida tecnológica reduz vantagem do Ocidente

O comunicado reconhece que os países ocidentais ainda mantêm vantagem tecnológica graças à liderança de empresas americanas no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial e à incorporação dessas ferramentas em operações militares, de inteligência e de defesa digital.

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As agências alertam, porém, que essa diferença pode diminuir rapidamente à medida que rivais como China, Rússia e Coreia do Norte ampliam investimentos em tecnologias semelhantes.

Segundo os responsáveis pela segurança cibernética dos cinco países, a transformação promovida pelos chamados modelos de fronteira será profunda o suficiente para alterar as regras do jogo tanto para defensores quanto para atacantes.

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Casos recentes mostram mudança no perfil das ameaças

O alerta ocorre em um momento em que especialistas já observam o uso prático de inteligência artificial em operações ofensivas.

Em maio, pesquisadores do Google informaram ter interrompido uma campanha que utilizava uma vulnerabilidade inédita descoberta com auxílio de IA.

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Segundo a empresa, trata-se do primeiro caso conhecido em que criminosos empregaram inteligência artificial para identificar e desenvolver um chamado “ataque de dia zero”, explorando uma falha desconhecida pelos desenvolvedores do sistema.

A ofensiva teria potencial para atingir um grande número de alvos simultaneamente antes de ser bloqueada.

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Relatórios da companhia apontam ainda que grupos ligados à Rússia, China e Coreia do Norte vêm utilizando modelos de linguagem para automatizar tarefas de espionagem, produção de malware e descoberta de vulnerabilidades.

Governos restringem acesso a modelos mais avançados

As preocupações com o uso ofensivo da tecnologia também vêm influenciando decisões políticas.

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Na semana passada, o governo dos Estados Unidos determinou restrições ao acesso de cidadãos estrangeiros a alguns dos modelos mais sofisticados da startup Anthropic, alegando riscos para a segurança nacional.

A medida reflete o temor de que sistemas capazes de analisar grandes volumes de código e identificar vulnerabilidades possam ser utilizados para acelerar ataques cibernéticos.

Ao mesmo tempo, especialistas observam que há pouca transparência sobre o estágio de desenvolvimento dos modelos criados em países rivais, o que dificulta estimar a real dimensão da corrida tecnológica em curso.

Especialistas veem nova etapa da disputa digital

Embora o comunicado do Five Eyes tenha sido direcionado principalmente ao setor privado, analistas observam que a mensagem revela uma mudança de percepção dentro das próprias agências de segurança.

A inteligência artificial deixou de ser tratada como uma ameaça futura para se tornar um elemento presente nas operações cibernéticas.

O Google, por exemplo, afirma que a disputa entre atacantes e defensores já entrou em uma fase de “corrida armamentista” baseada em IA, na qual ambos os lados utilizam sistemas automatizados para identificar falhas, reagir a incidentes e desenvolver novas ferramentas.

Nesse cenário, especialistas avaliam que empresas e governos precisarão investir simultaneamente em proteção tradicional e em soluções baseadas em inteligência artificial para evitar que a vantagem conquistada pelos atacantes se amplie nos próximos anos.

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