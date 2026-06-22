Aliança de inteligência do Ocidente alerta para avanço de ataques cibernéticos com IA
Ferramentas de inteligência artificial podem ampliar capacidade de hackers e reduzir vantagem tecnológica de países ocidentais
As principais agências de cibersegurança da aliança Five Eyes, formada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, fizeram um alerta incomum nesta segunda-feira (22) sobre o avanço da inteligência artificial no campo da segurança digital.
Segundo o grupo, adversários dos países ocidentais poderão, em questão de meses, desenvolver ataques cibernéticos capazes de desafiar as atuais defesas de governos, empresas e infraestruturas críticas.
A avaliação reflete uma preocupação crescente com a velocidade da evolução dos modelos mais avançados de IA, que vêm ampliando tanto a capacidade de proteção quanto o potencial ofensivo de atores estatais e criminosos.
Corrida tecnológica reduz vantagem do Ocidente
O comunicado reconhece que os países ocidentais ainda mantêm vantagem tecnológica graças à liderança de empresas americanas no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial e à incorporação dessas ferramentas em operações militares, de inteligência e de defesa digital.
As agências alertam, porém, que essa diferença pode diminuir rapidamente à medida que rivais como China, Rússia e Coreia do Norte ampliam investimentos em tecnologias semelhantes.
Segundo os responsáveis pela segurança cibernética dos cinco países, a transformação promovida pelos chamados modelos de fronteira será profunda o suficiente para alterar as regras do jogo tanto para defensores quanto para atacantes.
Casos recentes mostram mudança no perfil das ameaças
O alerta ocorre em um momento em que especialistas já observam o uso prático de inteligência artificial em operações ofensivas.
Em maio, pesquisadores do Google informaram ter interrompido uma campanha que utilizava uma vulnerabilidade inédita descoberta com auxílio de IA.
Segundo a empresa, trata-se do primeiro caso conhecido em que criminosos empregaram inteligência artificial para identificar e desenvolver um chamado “ataque de dia zero”, explorando uma falha desconhecida pelos desenvolvedores do sistema.
A ofensiva teria potencial para atingir um grande número de alvos simultaneamente antes de ser bloqueada.
Relatórios da companhia apontam ainda que grupos ligados à Rússia, China e Coreia do Norte vêm utilizando modelos de linguagem para automatizar tarefas de espionagem, produção de malware e descoberta de vulnerabilidades.
Governos restringem acesso a modelos mais avançados
As preocupações com o uso ofensivo da tecnologia também vêm influenciando decisões políticas.
Na semana passada, o governo dos Estados Unidos determinou restrições ao acesso de cidadãos estrangeiros a alguns dos modelos mais sofisticados da startup Anthropic, alegando riscos para a segurança nacional.
A medida reflete o temor de que sistemas capazes de analisar grandes volumes de código e identificar vulnerabilidades possam ser utilizados para acelerar ataques cibernéticos.
Ao mesmo tempo, especialistas observam que há pouca transparência sobre o estágio de desenvolvimento dos modelos criados em países rivais, o que dificulta estimar a real dimensão da corrida tecnológica em curso.
Especialistas veem nova etapa da disputa digital
Embora o comunicado do Five Eyes tenha sido direcionado principalmente ao setor privado, analistas observam que a mensagem revela uma mudança de percepção dentro das próprias agências de segurança.
A inteligência artificial deixou de ser tratada como uma ameaça futura para se tornar um elemento presente nas operações cibernéticas.
O Google, por exemplo, afirma que a disputa entre atacantes e defensores já entrou em uma fase de “corrida armamentista” baseada em IA, na qual ambos os lados utilizam sistemas automatizados para identificar falhas, reagir a incidentes e desenvolver novas ferramentas.
Nesse cenário, especialistas avaliam que empresas e governos precisarão investir simultaneamente em proteção tradicional e em soluções baseadas em inteligência artificial para evitar que a vantagem conquistada pelos atacantes se amplie nos próximos anos.