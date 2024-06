Airbus projeta crescimento no Brasil e revela novos planos

Como está a operação da Airbus no Brasil? Estamos há 46 anos no Brasil, que é o nosso sexto maior mercado. Nossa única fábrica de helicópteros fora da Europa está aqui. Cerca de 70% desse mercado é nosso. Na aviação, quase 60% dos aviões de grande porte operando no Brasil são nossos também.

O mercado de helicópteros está aquecido? Entregamos entre um e dois helicópteros por mês. É bom, mas poderia ser melhor. A capacidade de produção existe, mas o mercado é meio limitado.

Quais os planos para o futuro? No ano que vem, finalizaremos a entrega de 47 helicópteros militares para as Forças Armadas. Estamos há quinze anos nessa operação. Em aviões, a Latam e a Azul encomendaram 120 aeronaves para os próximos cinco anos.

Como a Airbus pretende conter o avanço da Boeing e da Embraer aqui? Temos um cuidado maior com nossa cadeia de fornecimento, que é quase toda europeia. Fazemos isso melhor do que a concorrência. Além disso, temos maior qualidade de projeto.

Como a Airbus avalia o programa Voa, Brasil, que promete passagens aéreas a preços mais acessíveis? Se tivermos passagens a 200 reais, vai ser necessário ter mais avião voando. É ótimo para a gente, mas esses negócios são modismos dos governos. Então, entra governo, sai governo, vêm essas coisas. Eu não sei se funciona.

Publicado em VEJA, junho de 2024, edição VEJA Negócios nº 3