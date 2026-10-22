Airbnb acaba com obrigação de lavar louça e tirar lixo antes de deixar imóvel

O Airbnb anunciou novas regras para limitar as tarefas domésticas que anfitriões podem exigir dos hóspedes antes do fim de uma estadia. A partir de 20 de novembro, reservas realizadas na plataforma deverão seguir uma política que proíbe, em geral, solicitações de limpeza que demandem tempo ou esforço significativos ou que normalmente seriam executadas por profissionais de limpeza.

Entre as atividades que deixarão de poder ser exigidas estão lavar e guardar a louça, retirar a roupa de cama e levar o lixo para fora da propriedade. A mudança busca responder às reclamações de usuários que precisam cumprir listas de tarefas mesmo depois de pagar pela hospedagem e, em alguns casos, por uma taxa de limpeza.

As restrições, porém, não significam que os hóspedes estarão dispensados de todos os cuidados com o imóvel. Os anfitriões ainda poderão pedir que a louça usada seja deixada na pia, que as toalhas utilizadas sejam reunidas em um local determinado e que o lixo seja separado nas lixeiras destinadas aos resíduos e à reciclagem dentro da propriedade.

Também será permitido solicitar que os hóspedes desliguem o ar-condicionado ao sair. O que não poderá ser exigido é que deixem de utilizar comodidades anunciadas no imóvel durante a estadia, como o próprio sistema de climatização.

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Regras deverão ser informadas antes da reserva

A atualização estabelece sete categorias padronizadas de regras domésticas. Elas abrangem o limite de hóspedes autorizados a pernoitar, os horários de silêncio, a realização de eventos, a presença de animais de estimação, a proibição de fumar, as restrições à fotografia comercial e as instruções para trancar o imóvel no checkout.

Além dessas categorias, os proprietários poderão estabelecer outras solicitações consideradas razoáveis. As condições deverão ser apresentadas no anúncio no momento da reserva, sem a possibilidade de acrescentar novas obrigações posteriormente por mensagens, avisos dentro da propriedade ou orientações dadas pessoalmente.

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O Airbnb afirma que a reformulação procura simplificar regras que podem ser confusas, excessivamente exigentes e difíceis de administrar. A empresa pretende tornar as condições mais fáceis de consultar e estabelecer limites mais claros para as exigências feitas aos hóspedes.

A política também prevê exceções relacionadas às circunstâncias locais. Em regiões que enfrentam restrições no abastecimento de água, por exemplo, pode ser razoável pedir que os hóspedes reduzam o tempo de banho. Em áreas com presença de ursos, os anfitriões poderão solicitar que o lixo seja armazenado em recipientes protegidos contra animais.

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Plataforma poderá sinalizar anúncios irregulares

O Airbnb informou que identificará solicitações incompatíveis com as novas diretrizes e notificará os anfitriões sobre os problemas encontrados. A empresa pretende enviar orientações para ajudar a resolver as irregularidades e oferecerá a possibilidade de recurso.

Se a situação não for solucionada, o anúncio poderá receber um alerta visível aos usuários, indicando, por exemplo, a presença de exigências de limpeza. A plataforma também proíbe multas impostas unilateralmente pelos anfitriões.

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A mudança não elimina a responsabilidade dos hóspedes de cuidar adequadamente do imóvel. Danos à propriedade e sujeira excessiva continuam sujeitos às regras de responsabilização da plataforma. A política estabelece uma distinção entre a conservação razoável do espaço durante a hospedagem e a obrigação de executar tarefas de limpeza mais extensas no momento da saída.

A alteração ocorre em meio a reclamações sobre a combinação entre taxas de limpeza e listas de tarefas obrigatórias no checkout. Segundo o jornal britânico The Guardian, a cobrança por limpeza na Inglaterra e em outros países pode chegar a centenas de dólares. Desde abril de 2025, essas taxas deixaram de ser exibidas separadamente aos usuários, e os anfitriões passaram a poder incorporar os custos de limpeza ao preço total da hospedagem.

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As novas regras não acabam com a possibilidade de cobrar pela limpeza. A mudança estabelece limites para as tarefas que podem ser transferidas aos hóspedes, distinguindo os cuidados básicos com o imóvel das atividades mais trabalhosas que normalmente caberiam a quem realiza a limpeza entre uma reserva e outra.