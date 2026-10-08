AGU reconhece risco de migração de apostadores para bets ilegais

A Advocacia-Geral da União (AGU) reconheceu, em manifestação enviada ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), que a proibição das bets no Brasil traz o risco de migração de apostadores para plataformas clandestinas. No documento, o órgão cita estimativas segundo as quais o mercado ilegal chegou a representar entre 41% e 51% do setor. Um levantamento mais recente, divulgado em agosto, reduziu essa faixa para 38% a 44%.

A AGU admite que as exigências de prevenção à lavagem de dinheiro e monitoramento de operações suspeitas previstas na legislação alcançavam apenas as empresas autorizadas, deixando de fora os operadores clandestinos.

O reconhecimento dá força a um dos principais argumentos das entidades do setor, que alertam para a possibilidade de apostadores migrarem para plataformas sem fiscalização. Mas a AGU rejeita a conclusão de que isso justificaria suspender a medida provisória editada pelo governo Lula.

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Segundo o órgão, o risco de migração “exige consideração”, mas não permite presumir que todos os apostadores recorrerão à clandestinidade. A União argumenta que a proibição busca reduzir os danos sociais e financeiros associados às apostas e precisa ser acompanhada de fiscalização e repressão ao mercado ilegal.