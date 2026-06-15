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Economia

‘Agenda para crescer ainda mais’ é tema do VEJA Fórum Agro 2026

O evento, que reúne representantes do governo e de empresas, tratará das oportunidades da agroindústria brasileira envolvendo exportações, tecnologia e crédito

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 16h41
Produção de soja: o agronegócio brasileiro sente o peso do aumento do diesel e dos fertilizantes
Produção de soja (Dado Galdieri/Bloomberg/Getty Images)
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‘Agenda para crescer ainda mais’ é tema do VEJA Fórum Agro 2026 Priorize VEJA no Google

A expansão dos mercados internacionais para os produtos brasileiros, a evolução do crédito rural, os avanços tecnológicos e o papel das políticas públicas e do mercado de capitais estarão no centro dos debates do VEJA Fórum Agro 2026, evento marcado para a manhã de 16 de junho, no Teatro Santos Augusta, no bairro Jardim Paulista, em São Paulo. A realização é de VEJA e VEJA NEGÓCIOS.

A abertura do fórum será realizada pela vice-presidente de Publishing da Abril, Andrea Abelleira, às 8h10. Em seguida, o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, fará a palestra inaugural, abordando os principais desafios e perspectivas para o agronegócio brasileiro. Os quatro painéis seguintes serão conduzidos por jornalistas de VEJA e VEJA NEGÓCIOS.

O primeiro painel tratará das novas oportunidades para o agro brasileiro, com foco nos efeitos do acordo entre Mercosul e União Europeia e na ampliação do acesso ao mercado chinês. Participam Cleber Soares, secretário-executivo do Ministério da Agricultura e Pecuária, que falará sobre o potencial de crescimento das exportações brasileiras; Felippe Serigati, pesquisador da FGV Agro, que abordará os desafios da produção nacional diante das novas oportunidades; e Ingo Plöger, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), que discutirá a importância da agroindústria e dos produtos de maior valor agregado.

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O segundo painel será dedicado ao crédito e à situação financeira do campo. Gustavo Diniz Junqueira, empresário e ex-secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, apresentará propostas para a sustentabilidade financeira do setor. Gabriela Chiste, head de Crédito Agro da Vinci Partners, discutirá o avanço do crédito privado e do mercado de capitais no agronegócio. Fábio Galindo, CEO da Future Climate, mostrará como a tecnologia pode ampliar o acesso ao financiamento rural. Também participa Vitor Moraes, superintendente nacional de Agronegócio da Sicredi, que abordará o papel das cooperativas no crédito rural.

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A tecnologia e a produtividade são o fio condutor do terceiro painel. Ana Mendes, head de Operações da Agrosmart, apresentará soluções que permitem aumentar a produção com menor impacto ambiental. José Damico, CEO da SciCrop, discutirá o avanço da inteligência artificial no setor e seu potencial para elevar a eficiência das operações no campo.

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O último painel será voltado às políticas públicas e à evolução do agronegócio. Geraldo Melo Filho, secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, falará sobre a situação do agro paulista e as iniciativas do governo estadual para fortalecer o setor.

Eis as informações básicas do evento:

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VEJA Fórum Agro 2026

Data: 16 de junho

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Local: Teatro Santos Augusta – Alameda Santos, 2159, Jardim Paulista – São Paulo, SP

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Horário: Welcome Coffee a partir de 7h; início do fórum às 8h; encerramento às 12h

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TAGS:
Agronegócio
Agropecuária
Exportação
Mercosul
Ministério da Agricultura
União Europeia
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