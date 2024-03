Aeroporto de Congonhas terá investimento de R$ 2 bi e novo terminal

Esse novo investimento prevê, além do terminal de passageiros, uma nova área para veículos de aplicativo, 19 novas pontes de embarque, espaço comercial com 20 mil metros quadrados pra lojas e restaurantes, novo sistema de climatização e melhoria no espaço de check-in.

O diretor do aeroporto, Kleber Meira, prometeu que as primeiras melhorias devem ocorrer até o final do primeiro semestre. “A gente já contratou o projeto e vai refazer todo o [sistema] de ar-condicionado até julho deste ano.” O diretor também não descartou a possibilidade que o aeroporto possa receber voos internacionais no futuro. Atualmente, não há voos de e para o exterior que saem da capital paulista. Os aeroportos internacionais nas proximidades são os de Guarulhos e Campinas (Viracopos).