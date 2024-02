Ações na Europa destoam da economia do bloco e avançam

Nem sempre a economia e o mercado financeiro andam de mãos dadas. Números da Europa têm mostrado que o PIB da região está desacelerando, e as previsões para 2024 estão sendo revisadas para baixo.

A Comissão Europeia divulgou nesta manhã a expectativa de que a economia da zona do euro avance 0,8% neste ano, bem abaixo do 1,2% das apostas de novembro. Se confirmado, a expansão será ínfima em relação ao 0,5% registrado em 2023.

O crescimento menor já havia sido apontado por outros organismos, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). E é condizente com o período de juros elevados para conter a inflação. O Banco Central Europeu prevê que a taxa básica será mantida na faixa de 4% pelo menos até a metade do ano.

Ainda assim, investidores têm ignorado o cenário menos favorável e seguem impulsionando as bolsas. Tanto o índice europeu Euro Stoxx 50 quanto o alemão Dax avançam mais de 10% em 12 meses. O Euro Stoxx 50 ganha 6% apenas no último mês. O sinal também é positivo nesta manhã. Por volta das 7h45 (horário de Brasília), o Euro Stoxx avançava 0,7%.

Isso enquanto as companhias da região divulgam dados fechados de 2023. Um levantamento da Bloomberg analisou os resultados publicados até agora e descobriu que os lucros de mais da metade estão abaixo das estimativas dos analistas. E, ainda assim, as ações seguem em alta.

Um exemplo do fenômeno é a Stellantis. Nesta manhã, ela anunciou que o ano de 2024 será de preços mais baixos para veículos, e afirmou a investidores que está preparando um plano de corte de custos para o ano. O que impulsiona os papéis da empresa, porém, é o anúncio de um programa de recompra de ações.

A temporada de balanços no Brasil ainda deverá ganhar tração na próxima semana e se estende até o fim de março. Enquanto isso, investidores olham para Brasília e para o exterior em busca de notícias capazes de mexer com as ações brasileiras.

Em Nova York, o dia começa com viés positivo, também com a agenda um pouco mais fraca. O EWZ, ETF que representa ações brasileiras por lá, avança 0,80%, apontando uma quinta-feira no positivo para o Ibovespa, isso após a queda na volta no feriado.



Agenda do dia

08h30: Banco Central divulga Relatório Focus

10h30: EUA – Departamento do Trabalho publicam pedidos de auxílio-desemprego da semana até 10/02

10h30: EUA – Departamento do Comércio divulgam vendas no varejo de janeiro

11h15: EUA – Federal Reserve Bank (FED) anuncia produção industrial de janeiro

14h30: Banco Central divulga fluxo cambial semana