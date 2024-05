Petrobras volta a cair com mercado monitorando troca na estatal

As incertezas que cercam o processo de sucessão da Petrobras continuam mexendo com o mercado. O Ibovespa, principal indicador da bolsa de valores, a B3, opera em estabilidade por volta das 11h06, após abrir em alta. O índice recua 0,05%, aos 127,9 mil pontos.

O maior peso no mercado continuam sendo nas ações da estatal. Por volta das 11h, as ações ordinárias caiam 1,8%, enquanto as preferenciais recuavam 1%. Na véspera, a estatal perdeu 34 bilhões de reais em valor de mercado, segundo cálculos de Einar Rivero, sócio da Elos Ayta Consultoria.

Os investidores seguem monitorando de perto a situação da estatal, que agora terá o processo para a nomeação de Magda Chambriard, ex-diretora da Agência Nacional do Petróleo (ANP) durante o governo Dilma Rousseff. O temor do mercado é que junto com a mudança no comando da empresa, venham mais interferências do governo Lula.

A principal missão da nova CEO será ampliar os investimentos da Petrobras. Além da briga entre Prates e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, Lula também se queixava da lentidão de Prates em anunciar projetos estruturantes para a estatal. De acordo com o jornal ‘O Globo’, Lula se reuniu com Chambriard antes da demissão de Prates e a engenheira prometeu acelerar projetos que o governo considera “estruturantes”, como a retomada da Refinaria Abreu e Lima e o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, além de investimentos em gás e fertilizantes.

Continua após a publicidade

Exterior

Além da situação da Petrobras, os investidores repercutem dados da economia norte-americana, como produção industrial de abril, construção de novas moradias e pedidos de auxílio-desemprego.

Em Wall Street, o Dow Jones recua 0,04%; o S&P500 avança 0,08% e o Nasdaq tem valorização de 0,09%.