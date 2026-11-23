As ações da Nvidia chegaram a subir 30% nos primeiros negócios desta segunda-feira (23), após a empresa anunciar o retorno de Jensen Huang ao comando.

A decisão renovou o interesse dos investidores por empresas de inteligência artificial e impulsionou as Bolsas americanas, que vinham de uma semana de fortes perdas.

Pouco depois da abertura, o Nasdaq 100 avançou 7%, recuperando toda a queda registrada na sexta-feira (20), enquanto o S&P 500 subiu 4,9%. Os percentuais se referem ao início do pregão e não representam o resultado de fechamento.

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O conselho de administração aprovou por unanimidade a recondução de Huang aos cargos de presidente executivo e integrante do colegiado.

Em comunicado, a Nvidia afirmou que a decisão foi tomada após uma série de conversas com o cofundador e consultas a autoridades do governo americano.

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Segundo a empresa, o conselho considera que seu retorno não representa risco à segurança nacional.

A mudança ocorre após a saída de Huang, anunciada em 12 de novembro, em meio a revelações de relacionamentos extraconjugais, incluindo um com uma mulher suspeita de espionagem para a China.

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Na semana passada, o presidente do conselho, Harvey Jones, havia descartado sua volta. Colette Kress, que assumira interinamente o comando, continuará como diretora financeira.

Para Amish Patel, chefe de análise de ações da Raymond James, a reviravolta representa um alívio para os acionistas.

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Ele afirmou que poucas companhias têm sua estratégia e seu desempenho tão associados a uma única pessoa quanto a Nvidia, cuja transformação em fornecedora central da indústria de IA foi conduzida por Huang.

Seb Barker, estrategista-chefe de mercados da Marshall Wace, classificou o retorno como uma surpresa para o mercado.

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Em sua avaliação, a decisão deve reduzir parte do receio em torno dos investimentos em inteligência artificial, embora a saída do executivo não tenha sido a única causa da turbulência.

Na sexta-feira, o Nasdaq 100 havia recuado 5,6% e entrado em mercado de baixa, caracterizado por uma queda de pelo menos 20% em relação ao pico recente.

O índice encerrou sua pior semana desde 2020, em meio à estreia da Anthropic na Bolsa de Nova York. As ações da desenvolvedora de IA, que perderam 8,5% no segundo dia de negociação, avançavam 1,8% no início desta segunda.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a recondução e afirmou que o país precisa da liderança de Huang na Nvidia. Elon Musk, que havia defendido seu retorno, também comemorou a decisão.

A reação política, porém, incluiu críticas. O deputado republicano Don Bacon afirmou que a Nvidia deveria ter seguido sem Huang e cobrou esclarecimentos sobre a aprovação de vendas de chips avançados à China.