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Ações da Microsoft sobem 9% após avanço do Azure acima do esperado

Receita trimestral alcançou US$ 90 bilhões, enquanto negócio de computação em nuvem cresceu 43% e superou as projeções do mercado

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 08h41
Escritório da Microsoft em Nova York - 22/07/2025
A Microsoft manteve em 175 bilhões de dólares a previsão de investimentos para o ano-calendário de 2026. Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, iniciado em julho, a companhia prevê desembolsos superiores a 50 bilhões de dólares. (Adam Gray/Bloomberg via/Getty Images)
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Ações da Microsoft sobem 9% após avanço do Azure acima do esperado Priorizar nos meus resultados Google

As ações da Microsoft subiam cerca de 9% nas negociações anteriores à abertura do mercado americano nesta quinta-feira, 30, após a companhia divulgar resultados acima das expectativas para o quarto trimestre de seu ano fiscal.

A empresa faturou 90 bilhões de dólares entre abril e junho, alta de 18% sobre o mesmo período do ano anterior. Analistas consultados pela LSEG esperavam receita próxima de 87,6 bilhões de dólares.

O lucro líquido avançou 31%, de 27,2 bilhões para 35,8 bilhões de dólares. O lucro por ação foi de 4,81 dólares. Excluído o efeito dos investimentos na OpenAI, ficou em 4,74 dólares, acima dos 4,24 dólares projetados pelo mercado.

O resultado também foi favorecido por itens extraordinários que acrescentaram 27 centavos ao lucro por ação. Entre eles está um ganho contábil de 3,2 bilhões de dólares com a participação da Microsoft na Anthropic, desenvolvedora do chatbot Claude. O ganho ainda não foi realizado, ou seja, reflete a valorização do investimento, mas não a entrada efetiva do dinheiro no caixa.

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Azure cresce acima das projeções

O principal destaque foi o Azure, plataforma que fornece infraestrutura e serviços de computação em nuvem para empresas. A receita do negócio cresceu 43%, acima dos cerca de 40% esperados pelos analistas e dos 40% registrados no trimestre anterior.

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A divisão de Nuvem Inteligente, que inclui o Azure e outros serviços corporativos, faturou 39,3 bilhões de dólares. O resultado representa crescimento anual de 32% e também superou a projeção de 38,2 bilhões de dólares.

No conjunto, os produtos de nuvem da Microsoft geraram receita de 59,3 bilhões de dólares no trimestre, avanço de 27%. No ano fiscal encerrado em junho, o faturamento desse portfólio ultrapassou 214 bilhões de dólares.

A companhia espera uma nova aceleração do Azure no trimestre atual. A projeção é de crescimento de 45%, ante estimativa de aproximadamente 41% do mercado.

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A procura por ferramentas de inteligência artificial também avançou. O Microsoft 365 Copilot encerrou o período com mais de 30 milhões de assinaturas pagas, ante 20 milhões no trimestre anterior. O serviço incorpora recursos de IA a programas como Word, Excel, PowerPoint e Outlook.

Investimentos chegam a US$ 41 bilhões

A reação positiva das ações ocorreu mesmo com a continuidade dos gastos elevados em infraestrutura. A Microsoft investiu 41 bilhões de dólares em equipamentos, imóveis e contratos de arrendamento durante o trimestre, aumento superior a 70% em um ano.

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Cerca de dois terços desse valor foram destinados a ativos de vida útil mais curta, principalmente processadores e chips gráficos usados em data centers. Essas estruturas sustentam o Azure e o treinamento e a operação de modelos de inteligência artificial.

O fluxo de caixa livre, dinheiro que resta depois dos gastos necessários para manter e expandir a operação, caiu 23%, para 19,6 bilhões de dólares. Ainda assim, ficou acima dos 13,4 bilhões de dólares esperados pelos analistas.

A Microsoft manteve em 175 bilhões de dólares a previsão de investimentos para o ano-calendário de 2026. Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, iniciado em julho, a companhia prevê desembolsos superiores a 50 bilhões de dólares.

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Parte da redução contábil na projeção ocorre porque a empresa passará a considerar uma vida útil de 25 anos para novos prédios de escritórios e data centers, ante 15 anos anteriormente. A mudança dilui o reconhecimento dos custos por um período maior, mas não representa, por si só, redução dos projetos previstos.

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