ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Ações da dona do Google desabam 10% após balanço do 3° tri

Empresa reportou lucro abaixo do esperado e fluxo de caixa negativo em meio aos investimentos com IA, que ainda não trouxeram o retorno esperado pelo mercado

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 07h59
Foto de logo da Google em prédio.
Por volta das 7h50, as ações da Alphabet recuavam 10,2%, aos 291,66 dólares (Jacek Boczarski/Anadolu/Getty Images)
Continua após publicidade
Ações da dona do Google desabam 10% após balanço do 3° tri Priorize VEJA no Google

As ações da Alphabet, dona do Google, desabam no pré-mercado desta quinta-feira, 29. A queda acontece após a companhia reportar resultado abaixo do esperado pelo mercado no balanço do terceiro trimestre de 2026.

Por volta das 7h50, as ações da Alphabet recuavam 10,2%, aos 291,66 dólares. Ontem, a companhia reportou um lucro líquido de 26,17 bilhões de dólares, queda de 25,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. O lucro líquido por ação chegou a 2,12 dólares, abaixo dos 3,02 dólares por ação esperados pelo consenso dos analistas do FactSet.

A companhia reportou fluxo de caixa livre negativo de 9,06 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2026 em meio aos fortes investimentos em inteligência artificial, que ainda não trouxeram o resultado esperado pelo mercado.

A receita líquida somou 127,6 bilhões de dólares, alta de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, o número ficou abaixo do esperado pelo mercado, que estimava uma receita líquida de 128 bilhões de dólares.

Siga
Continua após a publicidade

Por outro lado, o Google Cloud registrou um crescimento recorde, com a receita aumentando 103%, para 30,7 bilhões de dólares. Esse resultado foi impulsionado por um forte desempenho da Google Cloud Platform (GCP), bem como nos serviços centrais da GCP. As vendas de sistemas também contribuíram de forma significativa para o crescimento da receita.

A queda das ações do Google causam turbulência nas Bolsas de Nova Iorque. Por volta das 7h50, o Nasdaq futuro recuava 1,03%, aos 29.670,50 pontos.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Economia
Empresa
Google
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).