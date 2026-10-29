Ações da dona do Google desabam 10% após balanço do 3° tri

As ações da Alphabet, dona do Google, desabam no pré-mercado desta quinta-feira, 29. A queda acontece após a companhia reportar resultado abaixo do esperado pelo mercado no balanço do terceiro trimestre de 2026.

Por volta das 7h50, as ações da Alphabet recuavam 10,2%, aos 291,66 dólares. Ontem, a companhia reportou um lucro líquido de 26,17 bilhões de dólares, queda de 25,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. O lucro líquido por ação chegou a 2,12 dólares, abaixo dos 3,02 dólares por ação esperados pelo consenso dos analistas do FactSet.

A companhia reportou fluxo de caixa livre negativo de 9,06 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2026 em meio aos fortes investimentos em inteligência artificial, que ainda não trouxeram o resultado esperado pelo mercado.

A receita líquida somou 127,6 bilhões de dólares, alta de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, o número ficou abaixo do esperado pelo mercado, que estimava uma receita líquida de 128 bilhões de dólares.

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Por outro lado, o Google Cloud registrou um crescimento recorde, com a receita aumentando 103%, para 30,7 bilhões de dólares. Esse resultado foi impulsionado por um forte desempenho da Google Cloud Platform (GCP), bem como nos serviços centrais da GCP. As vendas de sistemas também contribuíram de forma significativa para o crescimento da receita.

A queda das ações do Google causam turbulência nas Bolsas de Nova Iorque. Por volta das 7h50, o Nasdaq futuro recuava 1,03%, aos 29.670,50 pontos.