Menos de uma semana depois de protagonizar a maior abertura de capital da história, a Anthropic já enfrenta dificuldades para sustentar a avaliação que conquistou em Wall Street.

As ações da desenvolvedora do Claude recuavam 6,5% nas negociações anteriores à abertura da Nasdaq nesta terça-feira (24), cotadas a 82 dólares, abaixo dos 83 dólares estabelecidos na oferta pública inicial (IPO).

Em relação aos 111,50 dólares registrados na abertura do primeiro pregão, a desvalorização chega a 26,5%.

O desempenho reforça as dúvidas dos investidores sobre a capacidade das empresas de inteligência artificial de gerar retornos proporcionais aos investimentos bilionários exigidos pela tecnologia.

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A companhia encerrou a segunda-feira cotada a 87,64 dólares, na contramão da recuperação das bolsas americanas provocada pelo retorno de Jensen Huang à presidência da Nvidia.

Enquanto os papéis da fabricante de semicondutores avançaram 31,5% e o Nasdaq 100 subiu 6,9%, a Anthropic voltou a registrar perdas.

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Nesta terça-feira, a pressão sobre o setor de tecnologia voltou a aumentar. Os contratos futuros do Nasdaq recuavam 1,7%.

A queda coincidiu com a divulgação de documentos à SEC, órgão regulador do mercado de capitais americano, que detalham a venda de ações pelos fundadores da Anthropic.

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Dario Amodei, presidente-executivo da companhia, negociou 3,37 milhões de papéis por 280,4 milhões de dólares.

Sua irmã, Daniela Amodei, cofundadora e presidente do conselho de administração, vendeu uma quantidade idêntica. Juntos, os dois movimentaram cerca de 561 milhões de dólares.

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As operações, entretanto, estavam previstas no prospecto de abertura de capital e foram realizadas ao preço original da oferta, de 83 dólares por ação.

Os sete fundadores da companhia previam vender participações equivalentes, num total de 1,96 bilhão de dólares. A maior parte das ações remanescentes está sujeita a restrições temporárias de venda.

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Segundo estimativas da revista Forbes, os irmãos Amodei detinham, individualmente, fortunas de aproximadamente 20,9 bilhões de dólares na segunda-feira.

O teste de rentabilidade da inteligência artificial

Fundada em 2021 por antigos integrantes da OpenAI, a Anthropic se tornou uma das principais concorrentes da criadora do ChatGPT.

Seu modelo de negócios está concentrado na comercialização de ferramentas de inteligência artificial para empresas, desenvolvedores de software e consumidores, por meio de assinaturas e cobranças pelo processamento de informações.

A expansão das receitas, contudo, vem acompanhada de necessidades crescentes de capital.

O treinamento de modelos mais sofisticados exige a contratação de capacidade computacional, a aquisição de semicondutores avançados e o acesso a centros de dados de grande porte.

A perspectiva de juros mais elevados nos Estados Unidos torna o financiamento dessa infraestrutura mais oneroso e reduz o valor presente dos lucros futuros projetados pelos investidores.

Outro fator de pressão é a concorrência de modelos de inteligência artificial com pesos abertos, que podem oferecer alternativas mais baratas às tecnologias proprietárias.

Empresas como a chinesa DeepSeek e a francesa Mistral disputam esse mercado, com potencial para pressionar os preços cobrados pelas desenvolvedoras americanas.

O prospecto da Anthropic também revela a interdependência financeira das maiores empresas do setor.

Paralelamente à abertura de capital, a companhia firmou acordos para uma oferta privada de 26 bilhões de dólares, com a participação de AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia e TSMC.

Parte desses investidores também atua como fornecedora de tecnologia ou infraestrutura para o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial.

Uma estreia histórica sob pressão

A abertura de capital da Anthropic movimentou 93,5 bilhões de dólares após o exercício do lote adicional de ações pelos bancos responsáveis pela operação.

A cifra superou os 85,7 bilhões de dólares da oferta da SpaceX, realizada em junho, estabelecendo um novo recorde mundial.

A dimensão da operação torna a Anthropic uma referência para o financiamento de outras desenvolvedoras de inteligência artificial.

Até recentemente, essas empresas dependiam principalmente de aportes de fundos de capital de risco e de grandes companhias de tecnologia.

Com a entrada na bolsa, passam a ser submetidas à avaliação diária dos investidores e à divulgação periódica de resultados financeiros.

A deterioração das cotações não representa, entretanto, uma perda equivalente dos recursos levantados na oferta.

O dinheiro captado pela companhia não diminui automaticamente quando suas ações se desvalorizam no mercado secundário.

Uma queda prolongada pode, por outro lado, dificultar futuras captações e tornar mais custosos os financiamentos necessários à expansão dos negócios.

Fundos de investimento podem sustentar a demanda

Um possível fator de recuperação das ações é a inclusão da Anthropic nos índices globais da MSCI, prevista para depois do encerramento do pregão de 30 de novembro. A mudança deve estimular compras por fundos de investimento que replicam automaticamente a composição desses indicadores.

A consultoria Intropic estima que esses investidores poderão adquirir até 30% dos papéis disponibilizados na oferta pública até o fim do ano. A entrada desses recursos, contudo, não elimina as preocupações relacionadas à avaliação da companhia.

No Brasil, investidores também estão expostos às oscilações da Anthropic por meio dos BDRs, certificados negociados na B3 sob o código ANTH34. Esses ativos acompanham a variação das ações americanas, com influência adicional da cotação do dólar em relação ao real.

A trajetória da Anthropic nas próximas semanas deverá oferecer indicações sobre a disposição do mercado financeiro de continuar financiando a corrida pela inteligência artificial.

Depois de anos de investimentos sustentados pela expectativa de crescimento acelerado, a abertura de capital coloca sob escrutínio uma questão econômica central para o setor: quanto dessa expansão poderá efetivamente se converter em lucro.