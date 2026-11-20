Com a B3 fechada nesta sexta-feira 20, devido ao feriado do Dia da Consciência Negra, os investidores olham para as bolsas americanas em busca de dicas sobre o que esperar na reabertura do mercado na segunda-feira – e o que veem não anima ninguém. O iShares MSCI Brazil, um fundo de índice negociado na Bolsa de Nova York e que acompanha os principais papéis de empresas brasileiras, opera em queda e, por volta das 13 horas (horário de Brasília), caía 1,08%. Com isso, suas cotas eram negociadas por 29,19 dólares.

O comportamento reflete o mau humor geral do mercado nesta sessão, alimentado pelas dúvidas sobre a capacidade das empresas de inteligência artificial de apresentar bons resultados. Um exemplo dessa apreensão é o índice S&P 500, um dos mais tradicionais de Nova York, que recuava 1,3% no mesmo horário e que conta com 40% de participação de ações ligadas ao setor de tecnologia na sua composição. A bolsa eletrônica Nasdaq, que concentra boa parte dos papéis de empresas de tecnologia, afundava 2,51%.

As perdas não se limitam aos mercados americanos. Na Europa, o índice Dax da Bolsa de Frankfurt afundava 2,28%, e o CAC 40, da Bolsa de Paris, caía 1,61%. Na Ásia, onde o pregão já fechou, o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio derreteu 5%, e a Bolsa de Xangai recuou 1,22%.

Entre os American Depositary Receipts (ADRs) de empresas brasileiras negociados em Nova York, o destaque negativo é o Bradesco (BBD), cuja desvalorização era de 1,74%. Os papéis do Itaú (ITUB) recuavam 0,6%. As ADRs da Vale (VALE) perdiam 0,46%. Entre as grande companhias nacionais, a Petrobras é a única no azul nesta sexta. As ADRs das ações ordinárias (PBR) subiam 0,37%, e as das preferenciais (PBRa), 0,28%, apesar da queda das cotações do petróleo nesta sessão.

Continua após a publicidade

As ADRs são certificados de negociação de ações. Sua função é permitir que investidores estrangeiros apostem nas empresas brasileiras sem comprar diretamente suas ações na B3. Cada ADR é um contrato que reflete uma ação negociada na B3 e, portanto, acompanha sua curva.