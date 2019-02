Acidente em empresa de aço deixa dois feridos no Espírito Santo

Um acidente na área operacional da multinacional do setor de aço ArcelorMittal Tubarão, no Espírito Santo, deixou dois feridos. O incidente ocorreu na quarta-feira, 13. Segundo a empresa, sediada na cidade de Serra, um dos trabalhadores já deixou e o hospital e outro está internado.

Os dois empregados são terceirizados da prestadora de serviço Imetame. Segundo a multinacional, eles faziam manutenção em área operacional, quando houve uma sobrepressão numa bolsa coletora de condensado, atingindo-os.

A bolsa coletora é um recipiente de fibra de vidro, localizada na área de energia da unidade. É um acessório de coleta de condensado de processo. Os dois trabalhadores estavam realizando uma atividade, em uma andaime, sobre esta bolsa, quando ocorreu uma sobrepressão na mesma.

A multinacional informou que os atendimentos médicos foram realizados prontamente, sendo que um dos empregados já foi liberado, tendo retornado às atividades normais. O outro está internado em um hospital da região. Segundo informações de pessoas próximas a ele, o seu estado é observação.

Por telefone, o Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo (Sindimetal) informou que está apurando o ocorrido. Já ArcelorMittal disse que tanto ela quanto a Imetame estão prestando todo o apoio necessário. Também foi instalada comissão para investigar as causas do acidente.