O Banco do Brasil comunicou a clientes que informações cadastrais foram consultadas por terceiros sem autorização. O episódio, identificado em 12 de novembro, levou a instituição a emitir um alerta sobre a possibilidade de golpes envolvendo o uso desses dados por criminosos.

Entre as informações comprometidas estão nome, CPF, endereço de e-mail e número da agência bancária. Para parte dos correntistas, o incidente também alcançou o número da conta. Segundo o banco, não foram expostas senhas nem códigos de segurança.

A instituição atribuiu o episódio ao uso irregular de uma credencial legítima por pessoas não autorizadas. Em comunicado, esclareceu que não houve invasão de seus sistemas e informou que o acesso foi interrompido com o cancelamento da credencial utilizada.

O risco está na eventual utilização das informações para dar credibilidade a abordagens fraudulentas. De posse de dados verdadeiros dos clientes, golpistas podem tentar se passar por representantes do banco para induzir as vítimas a fornecer senhas, códigos de segurança ou outras informações pessoais.

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Diante disso, o BB recomenda cautela em contatos que solicitem informações bancárias, senhas ou códigos de autenticação. A instituição também alerta que não solicita a instalação de aplicativos nem transferências para contas apresentadas como mecanismos de proteção do dinheiro.

Após identificar a ocorrência, o Banco do Brasil afirma ter colocado em prática medidas de segurança adicionais, intensificado o acompanhamento de possíveis irregularidades e adotado os procedimentos de comunicação exigidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

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Clientes que identificarem mensagens ou páginas suspeitas em nome da instituição podem encaminhá-las para abuse@bb.com.br. O atendimento oficial também está disponível pelo aplicativo, na opção Fale Com, pelo WhatsApp (4001-0001) e pela Central de Relacionamento (4004-0001 ou 0800 729 0001).