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A surpresa no ranking das IAs mais usadas

Uma pesquisa sobre os assistentes de inteligência artificial mostra uma mudança que pode alterar a disputa entre as principais ferramentas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 16h10
Logotipo do ChatGPT em um fundo preto, exibindo um ícone branco com um padrão geométrico entrelaçado e o texto "ChatGPT" em branco abaixo
ChatGPT: participação menor diante do avanço dos rivais (Matteo Della Torre/NurPhoto/Getty Images)
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O ChatGPT continua liderando o mercado de inteligência artificial generativa, mas a distância para os concorrentes diminuiu rapidamente. Em janeiro de 2026, a ferramenta da OpenAI recebeu 70% das perguntas e solicitações feitas aos assistentes de inteligência artificial acompanhados pela Comscore. Em junho, essa parcela havia caído para 50%. A Comscore é uma empresa que mede audiência e comportamento digital e reuniu os dados em seu mais recente relatório sobre o uso de inteligência artificial.

A mudança fica mais nítida quando se olha para os concorrentes. O Gemini, do Google, passou de 17% para 30% das interações registradas no período. Já o Claude, da Anthropic, saltou de 2% para 11%. O ChatGPT ainda recebe, sozinho, a maior parcela das solicitações, mas os dois rivais passaram a ocupar um espaço que, no começo do ano, pertencia majoritariamente à OpenAI.

Perder participação, neste caso, não significa necessariamente perder usuários. O levantamento aponta que a audiência do ChatGPT cresceu na comparação com junho de 2025. O que mudou foi o hábito de quem usa essas ferramentas: as perguntas passaram a ser distribuídas entre mais serviços. Uma pessoa pode, por exemplo, recorrer a diferentes assistentes ao longo do dia. Os percentuais medem a divisão das solicitações registradas pela Comscore, e não quantas pessoas escolheram exclusivamente cada plataforma.

O interesse por assistentes de IA também aumentou. Em junho de 2026, 35% dos usuários de computadores alcançados pela medição da empresa haviam visitado ao menos um desses serviços. Entre os usuários de dispositivos móveis, a proporção foi de 29%. Em janeiro de 2025, os índices eram de 25% e 12%, respectivamente.

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O ranking, portanto, registra dois movimentos simultâneos: mais gente procura assistentes de IA, e uma parcela maior das perguntas vai para alternativas ao ChatGPT. A ferramenta da OpenAI preserva o primeiro lugar. A surpresa é a velocidade com que Gemini e Claude encurtaram a distância.

 

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ChatGPT
Inteligencia Artificial
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