A surpresa no ranking das IAs mais usadas

O ChatGPT continua liderando o mercado de inteligência artificial generativa, mas a distância para os concorrentes diminuiu rapidamente. Em janeiro de 2026, a ferramenta da OpenAI recebeu 70% das perguntas e solicitações feitas aos assistentes de inteligência artificial acompanhados pela Comscore. Em junho, essa parcela havia caído para 50%. A Comscore é uma empresa que mede audiência e comportamento digital e reuniu os dados em seu mais recente relatório sobre o uso de inteligência artificial.

A mudança fica mais nítida quando se olha para os concorrentes. O Gemini, do Google, passou de 17% para 30% das interações registradas no período. Já o Claude, da Anthropic, saltou de 2% para 11%. O ChatGPT ainda recebe, sozinho, a maior parcela das solicitações, mas os dois rivais passaram a ocupar um espaço que, no começo do ano, pertencia majoritariamente à OpenAI.

Perder participação, neste caso, não significa necessariamente perder usuários. O levantamento aponta que a audiência do ChatGPT cresceu na comparação com junho de 2025. O que mudou foi o hábito de quem usa essas ferramentas: as perguntas passaram a ser distribuídas entre mais serviços. Uma pessoa pode, por exemplo, recorrer a diferentes assistentes ao longo do dia. Os percentuais medem a divisão das solicitações registradas pela Comscore, e não quantas pessoas escolheram exclusivamente cada plataforma.

O interesse por assistentes de IA também aumentou. Em junho de 2026, 35% dos usuários de computadores alcançados pela medição da empresa haviam visitado ao menos um desses serviços. Entre os usuários de dispositivos móveis, a proporção foi de 29%. Em janeiro de 2025, os índices eram de 25% e 12%, respectivamente.

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O ranking, portanto, registra dois movimentos simultâneos: mais gente procura assistentes de IA, e uma parcela maior das perguntas vai para alternativas ao ChatGPT. A ferramenta da OpenAI preserva o primeiro lugar. A surpresa é a velocidade com que Gemini e Claude encurtaram a distância.