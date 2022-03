A sequência que pode levar a Apple de volta aos US$ 3 trilhões

Depois de levar para casa o Oscar de melhor filme com Coda – No Ritmo do Coração, a Apple tem mais motivos para comemorar. Os papéis da companhia caminham para a maior sequência de altas desde 2003, quando o iPhone ainda não existia e a Nokia era a maior fabricante de celulares do mundo. E, com isso, a marca dos 3 trilhões de dólares, atingida em janeiro e perdida na sequência, volta a se aproximar do valor.

As ações da maior empresa do mundo caminham para seu 11º dia consecutivo de alta. Por volta das 12h30 (horário de Brasília), subiam 1,1% na Nasdaq, a bolsa da tecnologia. Do começo da alta até a manhã desta terça-feira, a Apple adicionou 407 bilhões de dólares em valor de mercado, algo semelhante ao total do Walmart.

Liderando as ações de grandes empresas de tecnologia se recuperando após um início sombrio em 2022, a Apple viu as suas estimativas de ganhos serem atualizadas em 7,2% este ano por analistas, muito mais rápido do que outros papéis. As ações também conseguiram escapar da queda após um relatório sobre o corte de produção. Atualmente, estão a 1% de cobrir as perdas de 2022 e a 4,7% de atingir o marco de 3 trilhões de dólares em valor de mercado.