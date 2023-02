A retomada do status de bilionária por Luiza Trajano

A derrocada da Americanas, após o escândalo contábil revelada em janeiro, teve um curioso efeito reverso para uma de suas principais concorrentes, o Magazine Luiza. Em janeiro, a varejista viu suas ações se valorizarem em mais de 65%. Com isso, Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração da empresa voltou a figurar na lista de bilionários da Forbes.

Sua fortuna é avaliada hoje em 1,1 bilhão de dólares, aproximadamente 5,5 bilhões de reais. Luiza ocupa o número 2395 lugar na lista de pessoas mais ricas do mundo de acordo com a atualização do ranking nesta sexta-feira, 3, sendo a sétima mulher brasileira com a maior fortuna no índice de bilionários. Em 2021, a empresária era a mulher mais rica do Brasil, com patrimônio avaliado em 5,6 bilhões de dólares. Em 2022, no entanto, Luiza saiu da lista dos bilionários após as ações do Magalu perderem cerca de 90% do valor. A conjuntura econômica de inflação e juros altos, junto com uma demanda menor do varejo digital após a fase mais crítica da pandemia de Covid-19 levaram o derretimento dos papéis da empresa de Luiza no ano passado.

No início deste ano, os papéis do Magalu voltaram a crescer logo após a revelação do escândalo da Americanas. A valorização do Magazine Luiza, segundo analistas ouvidos por VEJA, está relacionada principalmente a dois fatores: migração de investidores e expectativas de expansão. “O Magalu tem atraído um fluxo de investidores e fundos que tinham posição em Americanas e querem continuar alocados neste setor”, avalia Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.

Apesar da situação das Americanas, com o rombo de 20 bilhões em “inconsistências contábeis” e uma dívida de cerca de 48 bilhões de reais, os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira, acionistas de referência da varejista, estão entre os quatro brasileiros mais bem colocados da lista global, junto com Eduardo Saverin, co-fundador do Facebook.

Os mais ricos

De acordo com a lista da Forbes, o homem mais rico do mundo é Bernard Arnault, da França, CEO da LVMH, com patrimônio estimado em aproximadamente 214 bilhões de dólares (cerca de 1,07 trilhão de reais).

O empresário Elon Musk, CEO do Twitter e da Tesla, que foi a pessoa mais rica durante grande parte de 2022, foi para o segundo lugar em dezembro, com fortuna de 183.2 bilhões de reais. Enquanto isso, o magnata indiano Gautam Adani caiu de terceira pessoa mais rica para 13ª posição após suas empresas perderem US$ 100 bilhões (R$ 498,9 bilhões) por suspeitas de fraude.