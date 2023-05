A resposta de Ciro Nogueira ao ímpeto de Lula em impor mudanças a estatais

Catapultado a um papel de liderança da oposição durante o novo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro-chefe da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro, ironizou a vontade excessiva do atual presidente da República em realizar mudanças na Eletrobras e na Petrobras. Sobre a mudança o fim da paridade internacional nos preços do petróleo pela Petrobras, prática que vigorava desde 2016, Nogueira diz que o “Lula 3 na economia é o Dilma 3 com velocidade hipersônica”.

Questionado por VEJA sobre os ataques de Lula à privatização da Eletrobras, promovida pelo governo passado, Nogueira afirmou que o presidente está “parado no tempo”. “Eu acho que o Lula foi à China e viu a muralha, confundiu com o Muro de Berlim e quer refundar a União Soviética. Só isso pode explicar a reestatização da Eletrobras na segunda década do século 21. O único plano possível para evitar reverter a privatização da Eletrobrás é a Perestroika, que já foi tentado com sucesso pelo [Mikhail] Gorbatchov em 1991, mas parece que Lula e o PT estão tão parados no tempo que ainda não entenderam”, disse ele.

Na manhã desta terça-feira, 16, após o anúncio da mudança da política de preços da Petrobras, que registrou lucro líquido de 188,3 bilhões de reais em 2022, o maior de sua história, Nogueira afirma que o novo mandato de Lula tem a capacidade de ser mais explosivo à economia que os seis anos de Dilma Rousseff como presidente. “O Lula 3 na economia é o Dilma 3 com velocidade hipersônica. É a velocidade de criar um abalo na economia brasileira que a Dilma demorou seis anos em muito menos tempo. Só não vão criar pedaladas porque o Congresso não irá deixar passar a proposta do PT de revogar a Responsabilidade Fiscal”, disse. “Quem pensou que o PT estava atrasado e com a cabeça em 2003 estava até otimista. O PT está com a cabeça bolchevista, achando que o Estado é tudo e que a solução [para os problemas] é mais Estado.”