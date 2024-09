A reação do mercado após Nike trocar CEO por executivo aposentado

A Nike anunciou a demissão de seu diretor executivo, John Donahoe, que cumpria o cargo há pouco mais de quatro anos. A decisão veio em decorrência da saída de Elliott Hill, veterano com mais de 30 anos de trabalho na empresa, de sua aposentadoria. Ele atuava anteriormente como presidente de consumo e mercado até se aposentar no ano de 2020. Hill assume o cargo de CEO a partir de 14 de outubro deste ano e Donahoe será conselheiro da companhia até 31 de janeiro de 2025.

A notícia se deu após o fechamento do mercado, mas os papéis da Nike saltaram em 10% no after market, período extra de negociação das ações. Nesta sexta-feira, os papéis sobem 7,3%. O disparo é positivo em relação a sua trajetória durante a liderança do agora ex-CEO, que havia anunciado um plano de corte de gastos de 2 bilhões de dólares e de demissões que afetaram a força de trabalho da companhia em 2% no ano passado. Até o fechamento de quinta-feira, as ações da Nike haviam caído em 25% em 2024, o que eliminou mais de 28 bilhões de dólares em seu valor de mercado.

As estratégias tomadas por John Donahoe durante a pandemia já vinham sendo criticadas por funcionários, analistas financeiros e investidores. Seu primeiro objetivo foi desenvolver o comércio eletrônico e impulsionar a divisão de venda direta ao consumidor, tentando vender mais produtos por meio das suas próprias lojas, aplicativos e sites pelo preço total, a fim de depender menos de outros varejistas. O resultado foi a maior competição entre empresas do setor e a abertura de espaço para outras marcas marcarem presença e se popularizarem.

Elliott Hill, atual presidente executivo, afirmou no anúncio oficial que irá redobrar os esforços da Nike para reparar as relações com os varejistas com o intuito de estimular mais as vendas, o que reverte a estratégia de seu antecessor. Segundo a Bloomberg, Hill receberá um salário base de 1,5 milhão de dólares, bem como bônus e prêmios em ações. No momento, os papéis da empresa se encontram em 85,84 dólares, um aumento de 4,81% registrado nesta sexta-feira, 20.