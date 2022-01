A provocação de Onyx Lorenzoni ao PT e seu efeito nos empregos

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, comemorou muito nesta segunda-feira, 31, o resultado do emprego com carteira assinada, que criou 2,7 milhões de postos de trabalho durante o ano passado. Durante a divulgação dos dados, Onyx usou a oportunidade para provocar o PT, relembrando o choque dos empregos entre os anos de 2015 e 2016.

“Nos últimos dois anos nós enfrentamos o coronavírus, e durante 2015 e 2016 houve um efeito de um outro vírus devastador, o PT13 e a sua variante da nova matriz econômica, que destruiu 2,8 milhões de empregos no período”. O presidente Jair Bolsonaro deve disputar a reeleição ao cargo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder das pesquisas.

Aliado de primeira hora de Bolsonaro, Onyx voltou a criticar as políticas de distanciamento social tomadas pelos estados e municípios durante o ano de 2020 e o início de 2021 para conter a disseminação da Covid-19 antes da chegada da vacina contra a Covid-19 no Brasil. “Se não fosse essa política do fecha tudo e a economia a gente vê depois, se não fosse retirado o direito do presidente Bolsonaro de conduzir o controle da pandemia, talvez nós tivéssemos resultados melhores”.