A preocupação do mercado após os dados de inflação dos Estados Unidos

A economia dos Estados Unidos está enfrentando um momento desafiador e há temor do mercado financeiro de um cenário de estagflação mais à frente. Estagflação é quando o crescimento econômico desacelera enquanto a inflação continua subindo. Isso é bem diferente do “pouso suave” que muitos analistas previam.

Nesta semana, dados acenderam esses sinais nos mercados: o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 1,6%, abaixo das expectativas dos analistas. Enquanto isso, o Índice de Preços de Gastos de Consumo Pessoal (PCE), que mede a inflação, teve um aumento mensal de 0,3% em março e uma aceleração de 2,5% para 2,7% no acumulado do ano.

Os dados indicam uma inflação persistente e em ascensão, apesar dos esforços para controlá-la. O Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA, tem como meta uma inflação de 2% e tem observado o PCE de perto, já que ele tem se mantido acima desse objetivo há três anos. “A boa notícia é que os dados recentes não ultrapassaram as expectativas do mercado. Contudo, eles não são suficientes para antecipar uma mudança nas projeções de mercado sobre o início da redução das taxas de juros, prevista para setembro”, comenta Gustavo Sung, economista da casa de análises Suno Research.

A economista-chefe da B. Side, Helena Veronese, também observa que os dados do PCE foram bem recebidos pelo mercado. “Os resultados mensais em linha também contribuíram para a positiva recepção dos dados. Após a divulgação do PCE, as Treasuries voltaram a cair, e as expectativas de um corte de juros em setembro foram reavivadas, embora a maioria ainda aposte em apenas um corte em dezembro”, explica Veronese.

Continua após a publicidade

Embora os dados recentes não tenham surpreendido, há um sentimento crescente no mercado de uma possível estagflação, devido à combinação de um crescimento econômico mais lento com uma inflação persistentemente alta. Isso apresenta desafios significativos para a política econômica, pois medidas tradicionais para estimular o crescimento podem piorar a inflação, enquanto esforços para controlar a inflação podem prejudicar ainda mais o crescimento.

Diante desse cenário, o Fed enfrenta decisões difíceis sobre as taxas de juros. Aumentar as taxas pode ajudar a controlar a inflação, mas também pode desacelerar ainda mais a economia. A esperança de um “pouso suave”, onde a economia desacelera o suficiente para controlar a inflação sem entrar em recessão, está se tornando cada vez mais incerta. Enquanto o Federal Reserve e outros formuladores de políticas econômicas continuam a navegar nesse ambiente incerto, a economia americana segue por um caminho turbulento, onde cada novo dado econômico se torna crucial para determinar os próximos passos na busca por um equilíbrio entre crescimento e estabilidade de preços.