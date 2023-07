A parceria do Nubank que facilita a vida de quem compra na Shein

O Nubank fechou uma parceria estratégica com o EBANX, uma fintech global de pagamentos que tem mais de 1.600 empresas clientes, entre elas a Shein.

O novo método de pagamento disponibilizado pelo Nubank foi apelidado de NuPay e que estará disponível para 75 milhões de clientes no Brasil. Essa solução permite parcelar as compras internacionais em até 12 vezes, uma vantagem que a Shein não oferecia, já que o pagamento máximo era de seis vezes.

“Com essa integração, grandes marcas globais poderão oferecer esse método de pagamento para os seus clientes no Brasil, abrindo uma importante porta para levarmos o NuPay como um meio de pagamento recorrente e automático para outros serviços online, como aqueles que exigem assinatura”, comenta Livia Chanes, líder das operações do Nubank no Brasil.

De acordo com o Beyond Borders, o comércio digital do Brasil deve ter crescimento de 25% em 2023, alcançando um volume transacionado de 263 bilhões de dólares, sendo que grande parte é liderada pelo varejo online, que registrou um salto de 62% no último ano. As plataformas asiáticas, como a Shein, estão entre as mais acessadas pelos brasileiros, capturando quase 30% do mercado.

A Shein obteve faturamento de 8 bilhões de reais no Brasil no ano passado, representando um crescimento de 300% em comparação aos 2 bilhões de reais de 2021, ficando atrás apenas da varejista brasileira Renner.

Continua após a publicidade

Siga