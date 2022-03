A operação de Zuckerberg para salvar o Instagram

Numa crise avassaladora, a Meta Plataforms, antigo Facebook viu o anúncio de resultados relativos ao quarto trimestre de 2021 lançar uma sombra sobre seu futuro. Pela primeira vez em seus dezoito anos, a empresa de Mark Zuckerberg que reúne as redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp, registrou queda no número de usuários. A derrocada impulsionou a companhia a adotar uma nova estratégia em uma operação para salvar o Instagram, que ganhou com o TikTok um rival de peso na disputa pela preferência do público.

A mudança se trata de novas configurações para o feed, que volta a ter a opção de ordem cronológica, como era no início da rede social. Além do feed atual, os usuários poderão montar outros dois feeds por meio das opções “seguindo” e “favoritos”. Em ambos, o feed segue a ordem cronológica, mas só aparecem as publicações de quem o usuário segue e mais interage ou aqueles que o usuário escolheu como preferência para visualizar os conteúdos. O formato atual do feed será mantido na página inicial da rede social, da mesma forma que funciona hoje. Atualmente, o feed é organizado por um algoritmo que combina publicações de acordo com o interesse dos usuários, com base no comportamento e perfil do usuário na rede.

Com perda de popularidade entre os mais jovens, a Meta vinha tentando impulsionar o Reels, uma cópia do TikTok. Mas, não tem funcionado. Além da dificuldade de monetizar o Reels, o rival TikTok se tornou o aplicativo mais baixado do mundo nos últimos dois anos, tirando o reinado das três redes da Meta. Ainda sem conseguir impulsionar o Reels, a companhia passa a focar na força principal do Instagram: o feed. A mudança visa atender ao pedido do público, que vinha reclamando do atual formato baseado em algoritmo, e pedia pela volta das publicações em ordem cronológica.

A mudança já estava prevista no calendário da companhia de Zuckerberg. O CEO da plataforma, Adam Mosseri, anunciou as alterações em janeiro, em um vídeo realizado em seu próprio perfil no Instagram, mas a atualizações ficaram disponíveis aos usuários nesta quarta-feira, 23.