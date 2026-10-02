A nova tecnologia da Wiz para elevar eficiência de parceiros
Companhia está usando dados para ajudar negócios a prever necessidades médicas
A Wiz Benefícios, especializada na gestão de benefícios corporativos, usa dados para prever necessidades de atendimento médico e identificar possíveis excessos nos pedidos de exames. Sua tecnologia analisa informações de mais de 50000 pessoas. Segundo a companhia, o índice de acerto das previsões varia de 90% a 94%. A economia gerada pelo sistema ainda será calculada.