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Economia

A nova tecnologia da Wiz para elevar eficiência de parceiros

Companhia está usando dados para ajudar negócios a prever necessidades médicas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 14h00
Recepção moderna com balcão de madeira clara, monitor preto e objetos decorativos. Ao fundo, parede de madeira com o logo laranja WIZ co e teto com iluminação embutida. À esquerda, corredor com porta cinza decorada e poltrona branca
Escritório da Wiz Co (Divulgação/Divulgação)
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A Wiz Benefícios, especializada na gestão de benefícios corporativos, usa dados para prever necessidades de atendimento médico e identificar possíveis excessos nos pedidos de exames. Sua tecnologia analisa informações de mais de 50000 pessoas. Segundo a companhia, o índice de acerto das previsões varia de 90% a 94%. A economia gerada pelo sistema ainda será calculada.

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