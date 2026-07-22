A nova oportunidade para receber a Restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal abrirá a consulta para o terceiro lote da Restituição do Imposto de Renda na próxima sexta-feira, 24. Os contribuintes que estiverem na lista devem receber a Restituição do Imposto de Renda até o dia 31 de julho.

Caso o contribuinte não esteja com o nome na lista, ele deve ficar para o lote de 31 de agosto. Para a pessoa consultar se está no atual lote de restituição, é necessário entrar no site da Receita Federal, neste link, e digitar os seus dados.

Se a verificação alegar que há inconsistências, o contribuinte deve procurar a Receita para saber se caiu ou não na malha fina. Caso a pessoa tenha caído na malha fina, a recomendação é consultar a pendência no sistema Meu Imposto de Renda ou no portal e-CAC da Receita Federal.

Se houver erro ou omissão, envie uma declaração retificadora. Se os dados estiverem corretos, separe os documentos comprobatórios e aguarde intimação ou antecipe o envio. Após a regularização, a pessoa fica aprovada para receber a restituição. Entre maio e junho a Receita Federal já pagou cerca de 32 bilhões de reais durante a Restituição do Imposto de Renda.