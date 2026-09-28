A nova corrida contra o relógio da Gafisa

A Gafisa entrou em uma nova corrida contra o relógio. A construtora adiou pela terceira vez a divulgação do balanço do segundo trimestre, agora para 20 de outubro, enquanto tenta administrar uma sequência de compromissos financeiros e operações de crédito que já registraram atrasos.

A companhia informou que entregou à BDO documentos complementares solicitados pela auditoria, mas que ainda será necessário mais tempo para a conclusão da revisão das demonstrações financeiras. Originalmente previsto para agosto, o balanço já havia sido empurrado duas vezes antes do novo adiamento.

A postergação acontece num momento delicado. Duas operações de crédito relacionadas à Gafisa, que somam cerca de 215 milhões de reais e contam com fiança da companhia, registraram falta de pagamentos a investidores. Uma delas, o CRI Bait, tem saldo próximo de 155 milhões de reais. Outra, o CRI Sabiá, soma aproximadamente 61 milhões de reais.

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Há ainda um compromisso mais imediato. Uma operação de cerca de 42 milhões de reais, que já teve seu vencimento prorrogado anteriormente, vence nesta quarta-feira, 30.

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O volume de obrigações pela frente aumenta a pressão. Levantamento da Vitrify identificou cerca de 857 milhões de reais em CRIs e debêntures relacionados à companhia, dos quais aproximadamente 582 milhões de reais vencem até maio de 2027.

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O novo adiamento do balanço adiciona mais uma incógnita ao quadro. A Gafisa não detalhou quais documentos adicionais foram solicitados pela BDO nem quais pontos das demonstrações financeiras ainda dependem da conclusão dos trabalhos da auditoria.