A nova corrida contra o relógio da Gafisa
Construtora adia pela terceira vez balanço do segundo trimestre enquanto enfrenta vencimentos e operações de crédito em atraso
A Gafisa entrou em uma nova corrida contra o relógio. A construtora adiou pela terceira vez a divulgação do balanço do segundo trimestre, agora para 20 de outubro, enquanto tenta administrar uma sequência de compromissos financeiros e operações de crédito que já registraram atrasos.
A companhia informou que entregou à BDO documentos complementares solicitados pela auditoria, mas que ainda será necessário mais tempo para a conclusão da revisão das demonstrações financeiras. Originalmente previsto para agosto, o balanço já havia sido empurrado duas vezes antes do novo adiamento.
A postergação acontece num momento delicado. Duas operações de crédito relacionadas à Gafisa, que somam cerca de 215 milhões de reais e contam com fiança da companhia, registraram falta de pagamentos a investidores. Uma delas, o CRI Bait, tem saldo próximo de 155 milhões de reais. Outra, o CRI Sabiá, soma aproximadamente 61 milhões de reais.
Há ainda um compromisso mais imediato. Uma operação de cerca de 42 milhões de reais, que já teve seu vencimento prorrogado anteriormente, vence nesta quarta-feira, 30.
O volume de obrigações pela frente aumenta a pressão. Levantamento da Vitrify identificou cerca de 857 milhões de reais em CRIs e debêntures relacionados à companhia, dos quais aproximadamente 582 milhões de reais vencem até maio de 2027.
O novo adiamento do balanço adiciona mais uma incógnita ao quadro. A Gafisa não detalhou quais documentos adicionais foram solicitados pela BDO nem quais pontos das demonstrações financeiras ainda dependem da conclusão dos trabalhos da auditoria.