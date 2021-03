A nova briga entre Itaú e XP se concentra nos cartões

Na noite da terça-feira, 24, Guilherme Benchimol, fundador e CEO da XP Inc., deu início a mais uma briga contra os bancos tradicionais ao postar em seu perfil no Linkedin uma crítica às altas taxas de juros cobradas em cartões. O post foi uma forma de divulgar o novo cartão que está sendo lançado pela empresa e cumpriu bem o propósito de causar repercussão. Ao criticar os concorrentes, no entanto, incomodou e suscitou comentários contrários de executivos de empresas graúdas, inclusive o banco Itaú. As provocações marcam mais um capítulo da briga entre XP e Itaú.

“Convidamos nossos concorrentes a acabarem com taxas de anuidade, reduzirem juros e oferecerem benefícios cuja escolha seja do cliente e não através de uma matemática complexa, onde muitos sequer entendem e acabam não utilizando completamente os benefícios”, postou Benchimol, afirmando que, além de ter uma taxa de anuidade alta, os juros cobrados nos cartões são altos e que os programas de pontos não se transformam em benefícios reais ou expiram antes do prazo.

Após o post de Benchimol, Carlos Formigari, diretor executivo do Itaú Unibanco, disse na mesma rede social que a “desinformação é um dos grandes problemas atuais e chegou ao segmento de cartões” e que precisa “corrigir os equívocos publicados por um de nossos concorrentes sobre os benefícios associados” aos cartões, enquanto defendeu os produtos do Itaú., citando os programas de fidelidade e as diversas formas de trocar vantagens.

Essa não é a primeira vez que os dois gigantes brigam em público. Em 2019, em uma mudança de posicionamento o banco Itaú divulgou uma propaganda em que ataca diretamente as corretoras, acusando seus analistas de indicarem produtos atrelados a ganhos com comissões. A agressividade no marketing vem ao encontro do aumento de competitividade no setor. Corretoras de investimento, casas de análise e bancos digitais pululam no Brasil na esteira da baixa taxa de juros. A briga é pela conquista do cliente, que compara as taxas e vantagens oferecidas por cada empresa antes de selecionar uma para alocar os seus investimentos.

No passado, o aumento da concorrência foi responsável por eliminar diversas taxas antes cobradas aos clientes que investissem em renda variável por corretoras e bancos e também para Títulos do Tesouro Direto e fundos de Previdência. Agora a entrada de bancos digitais que não cobram taxas de manutenção das contas correntes e do Open Banking está provocando os bancos a oferecerem mais vantagens para não perder clientes.

Cartões sem cobrança de anuidade, por exemplo, passaram a ser oferecidos para uma gama maior de clientes, com critérios mais brandos de gastos, renda ou investimento mínimo. Em meio às disputas e brigas, os clientes torcem para que elas continuem motivando as instituições financeiras a reduzirem juros e oferecem mais vantagens.