A nova aposta de expansão do Lide nos Estados Unidos

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O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais celebra a abertura da sua quinta sede nos Estados Unidos, desta vez em Boston, renomado centro global de tecnologia e educação. A unidade, sob a liderança de Roberto Florentino, visa fortalecer o comércio bilateral entre Brasil e EUA, com foco em biotecnologia, finanças e ensino superior, marcando um avanço crucial na internacionalização da rede.

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O Lide – Grupo de Líderes Empresariais celebra a abertura da quinta sede da organização nos Estados Unidos, desta vez em Boston, capital e maior cidade de Massachusetts. A região é reconhecida como um dos maiores centros mundiais de tecnologia e educação.

A nova operação será comandada pelo empresário Roberto Florentino, fundador e chairman da X-Via, empresa brasileira de tecnologia voltada para a integração de sistemas de órgãos governamentais. Para o executivo, a unidade terá papel estratégico no fomento ao comércio bilateral. “O Lide Boston nasce com o propósito de conectar empresários, investidores e lideranças que compartilham a visão de construir negócios globais, fortalecendo as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos”, explica Florentino.

A projeção é que a nova unidade do grupo nos EUA estimule, principalmente, os setores de biotecnologia, finanças e ensino superior. O CEO Global do Lide, João Doria Neto, avalia que a chegada a uma das mais antigas cidades norte-americanas marca um importante passo no avanço da internacionalização da rede.

“Sob a liderança de Roberto Florentino, o Lide Boston será uma plataforma de conexões qualificadas, contribuindo para aproximar empresas, investidores e lideranças dos dois países”, afirma o executivo da maior rede de lideranças corporativas da América Latina.

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Fundado pelo ex-governador João Doria Jr, o Lide reafirma sua posição como um dos principais catalisadores de negócios entre o Brasil e o exterior ao conquistar mais um mercado estratégico para a promoção da livre iniciativa e do desenvolvimento econômico.