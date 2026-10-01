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A nova aposta da Black Rocket com famosos

Depois da sociedade com Mari Saad na Mascavo, grupo entra em nova empresa de cosméticos ligada a Juliette, constituída com capital de R$ 7 milhões

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 14h00
Juliette
Juliette (Instagram/Reprodução)
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A Black Rocket, grupo que ganhou projeção no mercado de beleza com a sociedade com a influenciadora Mari Saad na Mascavo, prepara uma nova aposta no uso da força de celebridades para construir marcas de cosméticos. Desta vez, a parceira é Juliette.

Documentos societários consultados pelo Radar Econômico mostram que a Black Rocket Corporation Participações entrou como sócia da Casa 56 Cosméticos, empresa constituída em julho com capital social de 7,014 milhões de reais.

A outra sócia da companhia é a JF Beleza Participações, estrutura empresarial ligada a Juliette. Criada poucos meses antes, a JF Beleza tem em sua cadeia societária a JFF Participações, empresa da cantora e influenciadora.

A constituição da Casa 56 ajuda a revelar quem está por trás da marca de beleza que Juliette vem preparando há meses. A ex-BBB já havia contado publicamente que assinara contrato para lançar uma empresa própria de maquiagem e que pretendia manter posição relevante no negócio, depois de anos avaliando propostas no setor.

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A presença da Black Rocket indica que a nova marca seguirá uma fórmula que o grupo já conhece. A empresa foi parceira de Mari Saad na criação da Mascavo, marca que rapidamente ganhou escala no mercado brasileiro de cosméticos.

Há inclusive semelhanças na estrutura operacional. A Casa 56 foi registrada com atividades empresariais muito próximas às da companhia responsável pela Mascavo, incluindo comércio atacadista e varejista de cosméticos, vendas pela internet e serviços administrativos. O administrador da nova empresa, Eder Douglas Flores, também aparece na administração da Black Rocket.

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Mais do que um simples investimento financeiro, o desenho sugere que o grupo pretende repetir uma estratégia baseada na combinação entre a audiência de personalidades conhecidas e uma estrutura empresarial especializada em desenvolver, distribuir e administrar marcas de beleza.

Executivos ligados à Black Rocket têm histórico no setor de cosméticos, inclusive em negócios de distribuição e gestão de marcas. A experiência permite que o famoso entre principalmente com imagem, audiência e conhecimento do consumidor, enquanto o parceiro fornece parte da infraestrutura necessária para transformar a marca pessoal em uma operação de varejo.

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A nova sociedade surge num momento delicado para o grupo. A Black Rocket trava uma disputa societária com Mari Saad envolvendo a Mascavo. O conflito chegou à Justiça e inclui divergências sobre governança, pagamentos e a condução da empresa.

Durante essa disputa, a aproximação dos empresários da Black Rocket com Juliette chegou inclusive a ser mencionada em documentos do processo. A existência da Casa 56 mostra agora que as conversas evoluíram para uma sociedade formal.

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O capital social de pouco mais de 7 milhões de reais não significa necessariamente que esse valor já tenha sido integralmente desembolsado na operação, mas dá uma dimensão inicial da estrutura criada para o novo negócio.

Ainda não foram divulgados oficialmente o percentual pertencente a cada sócio, o investimento previsto para o lançamento, a data de estreia dos produtos nem a expectativa de faturamento da nova marca.

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O movimento, porém, deixa mais clara uma estratégia da Black Rocket: depois de Mari Saad, o grupo volta a apostar na construção de uma empresa de beleza em sociedade com uma personalidade de grande alcance nas redes sociais. Desta vez, com Juliette.

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