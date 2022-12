A Mega-Sena da Virada e as chances de conseguir o prêmio milionário

A Mega-Sena da Virada que será sorteada no próximo dia 31 de dezembro acumula o maior prêmio da história das Loterias CAIXA, estimado em 450 milhões de reais. Quanto maior o valor do prêmio, maior costuma ser o número de apostadores que tentam a sorte na loteria da Caixa Econômica Federal e, consequentemente, as chances de alguém conseguir levar o prêmio milionário aumentam.

“Quando uma pessoa joga e pensa em ganhar, ela considera ganhar sozinha, mas a chance de isso acontecer diminui bastante quanto maior o número de pessoas apostando”, diz Fabio Machado, chefe do departamento de Estatística do Instituto de Matemática e Estatística da USP. “Mas as chances de essa pessoa acertar os números sorteados não são influenciadas pelo fato de ter mais ou menos pessoas jogando”, diz ele.

Apesar dos rituais e simpatias dos apostadores para levar o prêmio milionário, Machado lembra que só há uma forma de fato de estatisticamente aumentar as chances de ganhar a bolada: aumentando o valor apostado. “Na internet tem pessoas falando para fazer isso ou aquilo, mas isso é falto, é só uma simpatia que parece sofisticada. Não é possível que entre duas pessoas que jogaram a mesma quantidade de dinheiro, uma delas tenha vantagem sobre a outra porque usou uma fórmula”, diz Machado.

São sorteados seis números entre 1 e 60 e o ganhador que acertar todos eles é contemplado com o super prêmio de 450 milhões de reais. Para apostar seis números e ter a probabilidade de acerto de uma em 50 milhões o valor da aposta é de 4,50 reais. Se a pessoa fizer dois jogos com seis números e desembolsar 9 reais, por exemplo, ela passa a ter a mesma probabilidade de acerto em cada jogo, porém em dois jogos.

Quando se apostam sete números em um mesmo jogo, no entanto, a probabilidade de acerto aumenta de uma em 50 milhões para uma em 7,1 milhões, mas o o valor apostado sobe para 31,50 reais (veja quadro). A Loterias CAIXA permite apostar até 20 números em um jogo, o que aumenta a chance de acerto para uma em cada 1.292, porém o valor investido na aposta é muito maior, de 174.420 reais.

Vale lembrar que também é possível ganhar prêmios quando se acerta cinco números, a chamada quina, ou quatro números, a chamada quadra, porém o valor recebido pelo apostador é muito menor. No ano passado, por exemplo, enquanto duas apostas que acertaram os seis números sorteados levaram metade cada do prêmio principal de 378 milhões de reais, 1.712 apostadores que acertaram a quina ganharam 50.861,33 reais cada. A quadra, por sua vez, foi acertada por 143.494 jogadores que ganharam 866,88 reais cada.

Na ocasião, 333 milhões de apostas foram feitas, o que somou 1,51 bilhão de reais em arrecadação, um aumento de 28% em relação ao ano anterior.