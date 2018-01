A marca das teens

Capricho se tornou a marca oficial das adolescentes brasileiras. Além de fonte de informação para um público antenado e digital, há mais de 20 anos a marca assina produtos com o seu nome. Hoje, conta com pelo menos 500 itens na lista.

Acompanhando os anseios de seu público, a marca inaugurou uma pop up store com produtos assinados, como cadernos, mochilas, tênis e camisetas. Todos produzidos com estampas exclusivas, além de terem preços que agradam a todos os bolsos. Na loja é possível encontrar peças desde 4,90 até 350 reais de um total de 13 contratos de licenciamento.

“A loja dá visibilidade à marca e atende a uma demanda antiga do nosso público: reunir em um único lugar grande parte dos produtos licenciados da marca”, explica Thiago Theodoro, redator-chefe de CAPRICHO.

Instalada no Shopping Cidade São Paulo, na capital paulista, a pop up store agrupa mais de 100 itens do portfólio de produtos, cujas vendas somam mais de 10 milhões de artigos por ano. De dezembro de 2017 a março de 2018, a primeira pop up store de CAPRICHO permanecerá no segundo piso do shopping. Já em abril, o estabelecimento migra para o Tietê Plaza Shopping, também em São Paulo, onde ficará até setembro.

CAPRICHO não vai parar na primeira pop up store. A ideia é espalhar franquias de lojas da marca pelo país. “O negócio é superatraente, já que CAPRICHO possui canais de comunicação com garotas de todo o Brasil, o que propicia a criação e ampla divulgação de produtos para milhões de pessoas”, afirma Glória Porteiro, gerente de licenciamento da Editora Abril.