A mais nova parceira do agronegócio brasileiro

Não é por acaso que o agronegócio é chamado de motor da economia brasileira. O setor é responsável por cerca de um quarto do PIB nacional (25,2% em 2022 e 23,8% em 2023, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA) e empregou, no primeiro semestre de 2024, 28,6 milhões de pessoas, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Conhecido pela constante inovação, o agro ganhou uma nova e tecnológica opção quando o assunto é mobilidade. A BYD Shark é a primeira caminhonete super-híbrida plug-in no Brasil – com um motor 1.5L turbo a combustão e dois motores elétricos, conjunto que entrega 437 cv de potência combinada (maior do segmento) e a leva de 0 a 100 quilômetros por hora em 5,7 segundos. Números de superesportivos.

O conjunto de baterias do tipo Blade – consideradas as mais seguras do mercado – tem 29,6 quilowatt-hora de capacidade. Uma das vantagens do avançado sistema híbrido é o modo 100% elétrico, ideal para uso urbano ou na fazenda. De acordo com os testes do Inmetro, a Shark roda até 57 quilômetros apenas na eletricidade – já com o modo híbrido acionado, o consumo fica em ótimos 24,6 quilômetros por litro (urbano) e 19,9 quilômetros por litro (estrada).

Com entre-eixos de 3,26 metros, a Shark oferece uma cabine ampla, em que cinco pessoas viajam sem aperto e com a sofisticação e elegância de um SUV de luxo, e muita tecnologia.

O painel de instrumentos de LCD tem 10,25”, enquanto a tela multimídia de 12,8”, uma das maiores do mercado, é giratória e permite que o motorista escolha entre a visualização vertical ou horizontal – com uma imagem panorâmica transparente ultra-ampla de 540°, que traz muito mais segurança e conforto no dia a dia.

A BYD Shark é a única do segmento com head-up display – projeção de informações, como velocidade, navegação e alertas, no para-brisa. Há ainda vários sistemas autônomos, como frenagem de emergência, controle de cruzeiro adaptativo e assistente de permanência na faixa.

A caçamba leva até 1 200 litros de volume – enquanto os 65 mkgf de torque garantem ótimo desempenho off-road, contando com a superpotência da tração elétrica inteligente nas quatro rodas.

Outro grande destaque fica por conta da função VTOL (vehicle-to-load), que transforma a BYD Shark em uma estação de carregamento elétrico. Um recurso valioso tanto no dia a dia de trabalho, em áreas remotas, como em fazendas e até para fazer campings.

A BYD Shark, como toda a linha da BYD, tem seis anos de garantia e oito anos de garantia para as baterias – sem limite de quilometragem, além do programa de Recompra Garantida, que garante ao menos 80% da tabela Fipe na revenda.

Assim como o setor do agro, que ajuda a realizar muitos sonhos dos brasileiros, a BYD tem tudo a ver com o segmento – a sigla da greentech, não por acaso, significa Build Your Dreams (Construa Seus Sonhos).

