A insistência de Bolsonaro na CPI da Petrobras mesmo após renúncia

O presidente e pré-candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) segue firme em seu discurso contra a Petrobras. Apesar do anúncio da saída de José Mauro Coelho da presidência da companhia — e consequentemente perda de força sobre a ideia de uma Comissão de Inquérito Parlamentar na Câmara dos Deputados — o capitão insiste na instalação da CPI para investigar a Petrobras e os preços dos combustíveis adotados pela estatal.

“Estou acertando uma CPI na Petrobras. ‘Ah, você que indicou o presidente’. Sim, mas quero a CPI. Ué, por que não? Investiga o cara. Se não der em nada, tudo bem. Mas os preços da Petrobras são um abuso”, afirmou em conversa com apoiadores na noite desta segunda-feira, 20, no Palácio da Alvorada. José Mauro Coelho foi o quarto presidente da Petrobras indicado (e o terceiro retirado) por Bolsonaro desde que ele assumiu o governo, em 2019. Roberto Catello Branco e Joaquim Silva e Luna caíram após reajustes de combustíveis. O economista Adriano Pires, que assumiria no lugar de Luna, rejeitou a cadeira. Agora, o governo espera alçar Caio Mario Paes de Andrade, secretário de desburocratização do ministério, a cadeira da estatal. O comitê de pessoas da petroleira deve analisar a documentação do indicado a partir desta terça-feira, 21.

Como mostra o Radar, após a Petrobras anunciar a saída de Coelho, o presidente da Cãmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) demonstrou que não deve comprar sozinho a briga pela CPI da Petrobras. Lira, segundo esses aliados, queria apenas mandar um recado aos burocratas da companhia: não dá para ser estatal para o que interessa e seguir regras do mercado para lucrar.

Após a reunião de líderes, o presidente da Câmara anunciou que o lider do PL, Altineu Cortês, apresentou o requerimento de pedido da CPI e passará a recolher assinaturas para instalação. Segundo Lira, na reunião, os líderes defenderam de modo “quase unânime” que o Ministério da Economia e o governo federal devem se envolver diretamente na discussão sobre a política de preços da Petrobras.

Desde 2016, a companhia pratica paridade com o mercado internacional, ou seja, para a formação dos preços da gasolina e do diesel, são levados em consideração a cotação do dólar e do petróleo no mercado internacional. Os preços do barril que já vinham pressionados com a retomada econômica global após o avanço da vacinação contra a Covid-19 dispararam com a invasão da Rússia à Ucrânia. O dólar, continua em patamares altos e recentemente, com o aumento das taxas de juros mundo afora e o aumento da tensão política e do risco fiscal trazidos pelo governo, voltaram a acelerar, fechando na segunda-feira em 5,18 reais.