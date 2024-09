A importância de uma decisão unânime em um BC com ‘dois’ presidentes

A avaliação entre economistas é que Campos Neto e Galípolo têm sinalizado reiteradamente a desancoragem das expectativas de inflação neste ano e no próximo, o que justifica um aperto monetário para tentar trazer a inflação em torno da meta, que é de 3%. “Uma decisão unânime e, posteriormente, discursos uníssonos serão importantes para a boa condução da política monetária”, diz o Banco BTG Pactual em relarório.

Segundo Goldenstein, estrategista-chefe da Warren Investimentos, as declarações dadas por diretores, em especial por Galípolo, após a última reunião do Copom fizeram com que o mercado esperasse o início do ciclo de aperto. “Nesse sentido, uma decisão pela estabilidade da Selic, apesar da melhora do cenário externo, levaria a uma forte perda de credibilidade (na direção contrária do objetivo do BC), acarretando desancoragem adicional das expectativas de inflação, pressão altista sobre a taxa de câmbio, aumento da inclinação da curva de juros”, avalia.

Nas últimas duas reuniões, em que o colegiado decidiu pela manutenção da taxa, houve unanimidade entre os membros. Porém, não é sempre que isso acontece: em maio, por exemplo, quando o BC cortou a Selic em 0,25 ponto — reduzindo o ritmo de corte —, houve uma divisão entre os diretores, opondo Campos Neto, que optou por um corte menor nos juros, e Galípolo, que defendia a manutenção do ritmo, em 0,5 ponto. À época, a discordância entre o atual presidente do BC e o, até então, favorito à sucessão balançou o mercado. Havia dúvidas se Galípolo atuaria de forma mais alinhada ao governo Lula, que é crítico da Selic em alta.

Quando será a sabatina de Galípolo?

Indicado pelo governo Lula, Galípolo ainda precisa passar por uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, marcada para 8 de outubro. Se aprovado, seu nome vai para plenário para votação. Uma alta dos juros com unanimidade pode ter um peso político importante na sabatina, já que sinalizaria alinhamento a gestão atual e uma condução de política monetária técnica, e não política.