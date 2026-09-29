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A IA que caça as horas perdidas dos advogados

Lawtech Timeshifter diz recuperar até dez horas mensais por profissional e acaba de captar R$ 530 mil para acelerar expansão

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 08h30
Dois homens jovens, um com barba e outro com bigode, ambos sorrindo e vestindo camisetas pretas com o logo timeshifter, posam em um evento. Ao fundo, banners de empresas como timeshifter e DORUS e pessoas circulando em um ambiente iluminado
Fundadores da timeshifter (Divulgação/Divulgação)
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Escritórios de advocacia estão recorrendo à inteligência artificial para resolver uma velha dor do negócio: horas trabalhadas que nunca chegam à fatura do cliente.

A brasileira Timeshifter desenvolveu uma ferramenta que acompanha as atividades realizadas pelos advogados no computador e usa IA para sugerir automaticamente os lançamentos no timesheet. Segundo a empresa, a tecnologia consegue recuperar e economizar, em média, de sete a dez horas por advogado a cada mês.

A startup acaba de concluir uma rodada pre-seed de R$ 530 mil, liderada pela Smart Money Ventures. O dinheiro será usado para ampliar a operação comercial e as integrações da plataforma, que já conversa com ferramentas como Outlook, Word, sistemas jurídicos e mais de 90 sites de tribunais.

Fundada em 2024 por Leonardo Bock e Henrique Labella, a Timeshifter afirma que seu faturamento de agosto foi 26 vezes maior que o do mesmo mês de 2025. Entre os clientes estão FM/Derraik, Mariz de Oliveira e Siqueira Campos, Leite Tosto e FAS Advogados.

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A próxima fronteira é capturar justamente o trabalho que ainda escapa do computador. A empresa desenvolve mecanismos para registrar reuniões presenciais e atividades pelo WhatsApp — inclusive por áudio.

A lógica é simples: em escritórios que cobram por hora, tempo esquecido no timesheet é receita que desaparece.

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