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A guerra de ex-sócios pelo processo bilionário de Mariana

Advogados que deixaram a Pogust Goodhead tentam assumir ação de 36 bilhões de libras contra a BHP, enquanto antiga banca contesta troca na Justiça britânica

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 09h12
Vista da devastação provocada pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana (MG)
Vista da devastação provocada pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana (MG) (Divulgação/VEJA.com)
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A guerra de ex-sócios pelo processo bilionário de Mariana Priorizar nos meus resultados Google

Uma guerra entre ex-sócios virou um novo capítulo da disputa bilionária pelo desastre de Mariana. O comitê que representa vítimas do rompimento da barragem decidiu substituir a Pogust Goodhead pela Bailey Glasser International na ação de 36 bilhões de libras contra a BHP no Reino Unido. A Pogust, porém, não reconhece a troca e levou a disputa à High Court.

O ingrediente que torna a briga particularmente sensível é quem está do outro lado. A Bailey Glasser International tem como managing partner Jeremy Evans, ex-sócio da Pogust, e sua equipe inclui Faranak Ghajavand, também ex-sócia da banca. Thomas Goodhead, ex-CEO da Pogust, chegou ainda a aparecer brevemente como integrante da entidade jurídica por trás da nova operação.

A troca foi anunciada pelo comitê de clientes em 1º de setembro. Segundo o escritório que o representa, a decisão alcançaria a “vasta maioria” dos cerca de 420 mil autores da ação. A Pogust sustenta, por outro lado, que o comitê não tem autoridade contratual para romper coletivamente os acordos em nome de centenas de milhares de clientes. 

A Justiça britânica agora terá de decidir quem efetivamente representa os atingidos. A High Court mandou Pogust e Bailey Glasser apresentarem suas posições e informou que não tomará uma decisão sobre a representação antes de 11 de setembro. 

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A batalha ocorre em momento delicado do processo. A própria Pogust afirma que a disputa sobre os advogados cria incerteza a poucos meses de um julgamento de 22 semanas destinado a discutir as indenizações. Ou seja: depois de anos litigando contra a BHP, parte dos protagonistas da maior ação ligada a Mariana agora também litiga entre si pelo comando do caso.

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