A faculdade de R$ 8,2 mil por mês para formar CEOs

Estudar para virar CEO vai custar até 8,2 mil reais por mês no Rio de Janeiro. A PIB The New College prepara para o primeiro semestre de 2027 a abertura de uma graduação em Administração em Ipanema com uma proposta explicitamente voltada à formação de empresários, sucessores de empresas familiares e futuros executivos.

A primeira turma carioca terá 50 vagas e duração de oito semestres. Em vez de concentrar a formação apenas em professores de carreira acadêmica, a instituição pretende levar para a sala de aula empresários, investidores e executivos para discutir decisões reais de gestão.

Entre os nomes anunciados estão João Kepler, da Bossa Invest, e Alfredo Soares, do G4 Educação. A grade também prevê projetos empresariais, contato com investidores, imersões em companhias, missões internacionais e estágio ao longo da graduação.

O modelo é baseado no chamado learn by doing. A ideia é colocar os estudantes diante de situações envolvendo contratação, investimento, estratégia, vendas, gestão de pessoas e expansão de negócios antes mesmo da formatura.

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“Não queremos que o aluno espere se formar para descobrir como uma empresa funciona”, afirma Mohamad Abou Wadi, fundador e sócio da PIB. Segundo ele, a proposta é aproximar desde cedo a formação acadêmica das decisões enfrentadas por quem administra uma empresa.

A instituição chega ao Rio apoiada por empresários do setor educacional, entre eles Abou Wadi, Theo Braga, da SME, e integrantes da família Raunheitti. Segundo a PIB, as empresas ligadas aos sócios somam faturamento superior a 1,3 bilhão de reais por ano.

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A escola nasceu em Santa Catarina e posteriormente avançou para São Paulo, onde mantém uma unidade na Vila Olímpia. A abertura no Rio faz parte da estratégia de expansão de um modelo que tenta ocupar o espaço entre uma graduação tradicional em Administração e a formação executiva oferecida por escolas de negócios.