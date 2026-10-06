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A estratégia de commodities com IA que venceu desafio do Itaú

Brasileiros de Duke, Cornell e Toronto usaram um LLM para transformar notícias sobre oferta de matérias-primas em sinais de investimento

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 11h00 | Atualizado em 6 out 2026, 11h11
Sede do Itaú BBA a Faria Lima
Sede do Itaú (Divulgação/Divulgação)
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Três estudantes brasileiros que estudam no exterior venceram o Desafio Quant AI da Itaú Asset com uma estratégia que mostra até onde a inteligência artificial já consegue chegar na construção de teses de investimento.

Eduardo Picone Sellos Correa, da Duke University, Luis Eduardo Ferraz Ferraiuoli de Azevedo, de Cornell, e Diego Rodrigues Saraiva, da University of Toronto, rodaram cerca de 42 mil simulações para buscar oportunidades no mercado de commodities.

O modelo combinou cenários econômicos, estoques, preços futuros e dados de mineradoras. Um LLM também analisou e classificou mais de 1.500 manchetes relacionadas à oferta de commodities, convertendo informações dispersas em variáveis usadas pela estratégia.

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A equipe ainda utilizou a própria IA para atacar o modelo, procurando vieses e possíveis falhas antes de submetê-lo à competição.

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O desafio da Itaú Asset chegou à sétima edição neste ano com mais de 3.600 inscritos de 230 instituições, espalhadas pelos 26 estados, Distrito Federal e outros nove países.

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