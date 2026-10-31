A estratégia da Estapar visando a hegemonia do setor

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O CEO da Estapar revela os planos ambiciosos da empresa para o futuro, visando 1.000 unidades em doze meses e tornando-se líder de mercado em 45 anos. Ele detalha investimentos em tecnologia, estratégias de aquisição em shoppings e hospitais, e a visão sobre o impacto da reforma tributária e a burocracia governamental.

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Quais são os planos da Estapar? Esperamos encerrar 2026 com 900 operações, ante as 851 atuais. Nossa projeção é alcançar 1 000 unidades nos próximos doze meses. Meu sonho é que, daqui a 45 anos, a Estapar seja a única empresa de estacionamentos do mercado.

Como se dará esse crescimento? Vamos investir 200 milhões de reais por ano em tecnologia, novas operações e renovações. Nossa dívida representa cerca de 2,5 vezes a nossa geração de caixa e podemos elevar o endividamento a até três vezes para adquirir empresas regionais. No entanto, se a Selic voltar a 14% ou 15% ao ano, poderemos conter os investimentos para respeitar o limite de alavancagem.

Quais são as prioridades para as aquisições? O foco é comprar redes de estacionamentos em shoppings, hospitais e outros locais de grande movimento. Também avaliamos startups que agreguem serviços ao nosso aplicativo Zul+.

O que o senhor espera do próximo governo? É preciso reduzir a burocracia, simplificar a abertura de empresas e facilitar a obtenção de licenças. Isso favorece o empreendedorismo, gera empregos e renda e pode contribuir para a redução dos juros. A reforma tributária também é bem-vinda, mas ainda precisamos conhecer a alíquota aplicável às empresas de serviços. Já o split payment não deve ter impacto significativo para quem paga os impostos corretamente e pode ajudar a formalizar o mercado, exigindo que os concorrentes irregulares se adequem à lei.

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Publicado em VEJA, outubro de 2026, edição VEJA Negócios nº 31