A estratégia da Estapar visando a hegemonia do setor
Emilio Sanches Salgado fala da expansão da rede para 1 000 unidades
Quais são os planos da Estapar? Esperamos encerrar 2026 com 900 operações, ante as 851 atuais. Nossa projeção é alcançar 1 000 unidades nos próximos doze meses. Meu sonho é que, daqui a 45 anos, a Estapar seja a única empresa de estacionamentos do mercado.
Como se dará esse crescimento? Vamos investir 200 milhões de reais por ano em tecnologia, novas operações e renovações. Nossa dívida representa cerca de 2,5 vezes a nossa geração de caixa e podemos elevar o endividamento a até três vezes para adquirir empresas regionais. No entanto, se a Selic voltar a 14% ou 15% ao ano, poderemos conter os investimentos para respeitar o limite de alavancagem.
Quais são as prioridades para as aquisições? O foco é comprar redes de estacionamentos em shoppings, hospitais e outros locais de grande movimento. Também avaliamos startups que agreguem serviços ao nosso aplicativo Zul+.
O que o senhor espera do próximo governo? É preciso reduzir a burocracia, simplificar a abertura de empresas e facilitar a obtenção de licenças. Isso favorece o empreendedorismo, gera empregos e renda e pode contribuir para a redução dos juros. A reforma tributária também é bem-vinda, mas ainda precisamos conhecer a alíquota aplicável às empresas de serviços. Já o split payment não deve ter impacto significativo para quem paga os impostos corretamente e pode ajudar a formalizar o mercado, exigindo que os concorrentes irregulares se adequem à lei.
Publicado em VEJA, outubro de 2026, edição VEJA Negócios nº 31