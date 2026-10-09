A disputa bilionária entre a Previc e a Itaúsa

A Previc, órgão que fiscaliza os fundos de pensão, recorreu da decisão que permitiu à Itautec, antiga fabricante de computadores, receber 1,2 bilhão de reais ao sair de seu plano de previdência. A autarquia defende aplicar uma regra de 2023 que prevê reservar recursos para participantes que vivam além da idade estimada.

Após receber os recursos do plano de previdência, a Itautec remunerou sua controladora, a Itaúsa, com dividendos e juros sobre capital próprio. O grupo de investimentos considera remoto o risco de perder nos tribunais a disputa com a Previc. Por enquanto, a decisão judicial que autorizou a retirada do dinheiro segue em vigor.