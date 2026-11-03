A diluição de até 94% que ameaça acionistas da Raízen

A reestruturação financeira da Raízen poderá provocar uma das mais profundas mudanças em sua composição acionária desde a abertura de capital. Cálculos realizados pelo Radar Econômico, com base nos documentos apresentados pela companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mostram que a participação proporcional dos acionistas atuais que não acompanharem o aumento de capital poderá sofrer diluição de até 93,9%, caso a operação alcance seu limite máximo. O percentual representa um cenário extremo e depende da emissão efetiva de todas as ações previstas.

A conta considera as 10,35 bilhões de ações que compõem o capital social da Raízen na base acionária divulgada pela empresa e o limite de emissão de aproximadamente 159,19 bilhões de novos papéis. Se toda essa quantidade for emitida, as ações existentes representarão apenas 6,1% do capital resultante. Isso significa que um investidor com participação equivalente a 1% da empresa, caso não subscreva novas ações, poderá terminar a operação com aproximadamente 0,061%. No cenário de emissão mínima, de 14 bilhões de ações, a participação correspondente às ações antigas cairia para 42,5% do capital total.

O tamanho potencial da diluição reflete a complexa engenharia financeira desenhada para reorganizar uma dívida de dezenas de bilhões de reais. O plano prevê a conversão de 45% dos créditos reestruturados em participação acionária, nas condições aplicáveis aos credores, além de novos aportes de capital. A Shell assumiu compromisso de contribuir com pelo menos 3,5 bilhões de reais, enquanto a Aguassanta, ligada ao empresário Rubens Ometto, poderá participar com outros 500 milhões. A Cosan, por sua vez, deverá sofrer diluição por não acompanhar a operação nos mesmos termos.

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Os acionistas atuais terão direito de preferência para subscrever novos títulos. Pelas proporções divulgadas, cada mil ações existentes conferem, em números aproximados, direitos para adquirir 1.536 novas ações ordinárias, 1.536 preferenciais classe B e 6.493 units, estas últimas compostas por uma ação ordinária e uma preferencial classe A. O exercício integral desses direitos, aos preços estabelecidos, representaria um desembolso teórico de aproximadamente 4.014 reais por mil ações atualmente detidas. A companhia afirma que os fatores de subscrição foram estruturados para permitir aos acionistas que exercerem integralmente seus direitos preservar, pelo menos, sua participação proporcional.

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A operação é suficientemente complexa para exigir um tratamento especial da própria B3. Em ofício divulgado em 28 de outubro, a bolsa determinou a aplicação de um fator adicional no cálculo do preço teórico dos direitos de subscrição, justamente para incorporar os efeitos da futura conversão dos créditos em ações. A partir desta terça-feira, 3, os papéis anteriormente identificados como RAIZ4 passam a negociar sob o código RAIZ55, com alteração do fator de cotação para lotes de cem ações. Essa mudança de código e de forma de cotação não constitui, por si só, uma desvalorização do investimento.

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O conselho de administração da Raízen deverá deliberar sobre o aumento de capital em 6 de novembro. Os acionistas com posição naquela data terão direito de preferência, cujo exercício está previsto para ocorrer entre 9 de novembro e 8 de dezembro. O desafio será conciliar a capitalização necessária à sobrevivência financeira da empresa com os interesses dos investidores que já sofreram os efeitos da crise. A diluição efetiva só poderá ser determinada depois de conhecidos o volume de ações emitidas, a conversão realizada pelos credores e a participação dos acionistas no aumento de capital.