A difícil arte de conviver

Networking, o autor Alexandre Caldini Neto explica, nada mais é do que bem relacionar-se. Construir e manter uma boa rede de relacionamentos. O conceito é muito simples, mas colocá-lo em prática é tarefa que poucos fazem com competência. Foi para ensinar o que aprendeu em mais de 30 anos de experiência corporativa que Caldini, ex-presidente da Editora Abril e do jornal Valor Econômico — e um ás da boa convivência –, escreveu Networking versus Notworking: Seja Interessante e Não Interesseiro (publicação independente, 12,90 reais o e-book). Trata-se de um livro com lições simples e diretas sobre como manter um contato proveitoso com todo o tipo de gente, de subordinados a patrões, de clientes importantes a completos desconhecidos.

O maior trunfo da obra é justamente a simplicidade. Caldini usa de um texto leve para ensinar na prática como se portar em diferentes situações, como se vestir, o que dizer e, tão importante quanto, o que não fazer jamais. Para tornar os ensinamentos ainda mais claros, conta 28 casos reais em que utilizou ou foi alvo das técnicas descritas – sem esquecer dos desastres que testemunhou quando suas regras foram quebradas. Tudo isso sem tentar enquadrar o leitor em uma receita infalível de executivo bem sucedido: a lição é justamente que a individualidade de cada pessoa as torna interessantes e, portanto, agradáveis ao convívio e ao networking.

Como o subtítulo deixa claro, Caldini tem um objetivo maior do que ensinar o leitor a quebrar o gelo com estranhos ou conhecer gente importante. A ideia é mostrar que estabelecer contatos que só visam o próprio interesse é anti-ético e, no longo prazo, improdutivo. Ninguém gosta de se sentir explorado, e é por isso que o fundamental é ser interessante, e não interesseiro. Como dizia Mário Quintana, citado pelo autor: “A arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplemente, disse eu? Mas como é dificil!”. Com as lições de Networking versus Notworking, fica bem mais fácil.