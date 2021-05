A declaração de Elon Musk que derrubou a cotação do Dogecoin

Após a estreia do bilionário Elon Musk, presidente da Tesla e da SpaceX, no programa Saturday Night Live, no sábado, 8, a cotação da criptomoeda Dogecoin despencou. Por volta do meio-dia do domingo, 9, a moeda se mantinha desvalorizada, em 24,2%, em relação ao horário do início do programa.

Antes da brincadeira de Musk sobre a moeda, ela chegou a ser negociada a 80 centavos de dólar, mas caiu para 0,48 centavos. A mãe de Elon Musk, Maye Musk, participou do programa e disse estar “animada com meu presente de Dia das Mães”, mas que só espera “que não seja Dogecoin”. A brincadeira, que incluiu ainda uma declaração do empresário de que a criptomoeda é uma “bagunça”, estimulou os investidores da Dogecoin a venderem a moeda e massa.

No programa, Musk também revelou que faz parte do grupo de pessoas que estão no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). “Estou fazendo história hoje como a primeira pessoa com Asperger a apresentar o ‘SNL'”, disse ele. “Ou pelo menos o primeiro a admiti-lo”, disse com bom-humor.

Sobre a Dogecoin

A criptomoeda Dogecoin é fruto de um meme, uma piada na internet criada em 2013. Justamente por nascer despretensiosamente, ela se difere de outras criptomoedas que possuem o chamado “White Paper”, um documento digital que define as regras do ativo. No ano passado, no entanto, a Dogecoin teve uma valorização meteórica após uma postagem de Musk em suas redes sociais e se popularizar. Esta alta é controversa e considerada por muitos como apenas um “frenesi” passageiro.