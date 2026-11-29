A crise na vitrine: inadimplência cresce nos shopping centers
Atraso em aluguel e condomínio atinge quase 8% dos lojistas, enquanto vendas em mesmas lojas registram retração
A inadimplência cresceu nos shopping centers. Em agosto, quase 8% dos lojistas não pagaram algum compromisso, tais como o aluguel ou a taxa de condomínio. Um ano atrás, o problema afetava 7% dos comerciantes. Para piorar, as vendas no conceito “mesmas lojas”, que acompanha negócios abertos há pelo menos um ano, caíram 1,3%, segundo a plataforma de inteligência de mercado Data Shopping.
Com reportagem de Juliana Américo
Publicado em VEJA, novembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 32