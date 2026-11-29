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Quase 8% dos lojistas de shopping centers atrasaram compromissos como aluguel e condomínio em agosto. O avanço da inadimplência coincide com a queda de 1,3% nas vendas de lojas consolidadas, acendendo o sinal de alerta no setor. Confira o panorama completo na VEJA Negócios.

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A inadimplência cresceu nos shopping centers. Em agosto, quase 8% dos lojistas não pagaram algum compromisso, tais como o aluguel ou a taxa de condomínio. Um ano atrás, o problema afetava 7% dos comerciantes. Para piorar, as vendas no conceito “mesmas lojas”, que acompanha negócios abertos há pelo menos um ano, caíram 1,3%, segundo a plataforma de inteligência de mercado Data Shopping.

Com reportagem de Juliana Américo

Publicado em VEJA, novembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 32